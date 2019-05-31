Автобусы в Казахстане хотят замедлить

В Казахстане предлагают ограничить скорость движения пассажирских автобусов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"МВД совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработан проект дорожной карты по повышению безопасности пассажирских перевозок. Предусматривается ряд комплексных мер. Это касается ограничения эксплуатации старых автобусов, что позволит обновить парк автобусов. В Казахстане зарегистрировано свыше 90 тысяч таких автобусов", - сказал председатель Комитета административной полиции Максат Байболов на брифинге в МВД.

В стране планируют ужесточить требования к перевозчикам, водителям автобусов и запретить переоборудование автобуса.

"Предусматривается ввести ограничения скорости движения автобусов в населенных пунктах до 50 километров в час, а на загородных трассах - до 80 километров. Сегодня максимальная скорость не должна превышать 60 километров в населенных пунктах, а на загородных трассах не более 90 километров в час", - добавил Байболов.

Порядка 700 казахстанцев каждый год получают увечья в авариях с автобусами.

"Ежегодно по вине водителей автобусов совершается порядка 500 ДТП, в которых погибают около 50 и получают увечья свыше 700 человек. В текущем году отмечается снижение указанных показателей аварийности. ДТП с участием пассажирского транспорта всегда носят резонансный характер. Причины сложившейся ситуации кроются в низкой транспортной дисциплине самих водителей, отсутствии соответствующей целенаправленной профилактической работы и контроля со стороны должностных лиц, ответственных за выпуск пассажирского автотранспорта на линию", - сказал Максат Байболов на брифинге.

В 2018 году выявлено около 37 тысяч нарушений, допущенных водителями пассажирского транспорта, с начала 2019 года - более 7 тысяч. Из них 3 тысячи фактов - превышение скорости, 1300 автобусов не прошли обязательный техосмотр, выявлено около 800 нелегальных перевозчиков, 584 факта незаконного переоборудования, свыше 400 нарушений правил режима труда и отдыха, 129 фактов непрохождения предрейсового осмотра транспорта, 38 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

"Проведение одних таких только рейдов не позволяет в полной мере обеспечить надлежащий уровень безопасности при пассажирских перевозках. В этой сфере необходимо принимать системные меры, в том числе законодательного характера. Нерегулярными перевозками в большинстве занимаются физические лица. Принадлежащий им парк транспортных средств находится в неудовлетворительном состоянии. Автобусы имеют технические неисправности и изменения конструкции, которые выполнены кустарным способом", - добавил глава КАП МВД.