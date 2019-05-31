"Успеешь построить дом до зимы, тогда выживешь!" - память жертв репрессий и голода почтили в Костанае

Митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий и голода, прошёл сегодня, 31 мая, в парке Победы. Студенты, общественные деятели, представители политических партий и руководство города и области собрались возле памятника жертвам репрессий.

- День памяти утвердил Елбасы ешё 22 года назад, - напомнил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - В нашей стране в 1932 - 1933 годах от голода погибли 2 млн человек, а 600 тысяч казахов вынуждены были покинуть свои дома в поисках пищи. Осуждены по политическим мотивам 100 тысяч человек, а 25 тысяч были приговорены к расстрелу, среди них - наши земляки Беймбет Майлин, Ахмет Байтурсынов и Мыржакып Дулатов. В нашу страну переселили 800 тысяч немцев, 550 тысяч представителей народов Кавказа, 18 500 корейцев с Дальнего Востока.

Глава региона отметил, что "в нашей стране благодаря мудрой политике Елбасы создны все условия, чтобы представители более ста национальностей, принадлежащих к 14-ти религиозным конфессиям, проживали в мире и согласии". На территории области работают 17 этно-культурных объединений, 62 этно-ориентированных объединения, при многих созданы воскресные школы.

- Мы и дальше будем помогать всем национальностям одинаково - создавать условия, чтобы люди жили в безопасности, мире и согласии, - сказал Мухамбетов.

Пенсионер Алихан НАЛГИЕВ рассказал, что 23 февраля 1944 года он не забудет никогда. В этот день его вместе с родителями лишили Родины, имени, погрузили в вагоны и отправили в неизвестность. Это была операция по выселению ингушей и чеченцев, которая называлась "Чечевица". В ней участвовали 100 тысяч солдат и 19 тысяч офицеров из состава НКВД, которые, по мнению Алихана Саварбековича принесли бы больше пользы на фронте.

- Вагоны, в которых нас везли, были не приспособлены для перевозки людей - не было печей и нар, - вспоминал Алихан Налгиев. -. 19 марта нас привезли на станцию Джаркуль Федоровского района. Как рассказывала мне мама, комендант поселил нас в землянку Бисембаевых. А хозяевам дома сказали, что привезли "врагов народа с Кавказа". Они боялись нас, мы боялись их. Но дети есть дети, уже к вечеру мы сдружились. Семья, что нас приютила, была бедной, у них была только одна корова, но, тем не менее, они делились с нами всем. Так наша семья выжила. И таких историй много. Так никто и не понял, за что они пострадали. Я думаю, что решения властей не должны калечить судьбы людей и целых республик.

Из 500 тысяч переселенных кавказцев домой вернулась только половина. Остальные остались в Казахстане.

- В те годы людям сказали: "Успеешь построить дом до зимы, тогда выживешь!", - рассказал председатель польской общины Костаная Виктор РАДОМСКИЙ. - Государством были приняты меры административного надзора, по которым люди должны были ходить отмечаться у местных властей раз в месяц в любую погоду за 15-20 км. Теперь мы живем в равном обществе, где нет своих и чужих. Давайте это ценить!

Память жертв политических репрессий и голода 30-х годов почтили минутой молчания. К памятнику возложили цветы, верующие прочитали молитвы.

Справка

Согласно Указу Президента РК от 5 апреля 1997 года № 3443, ежегодно 31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. Это день памяти невинно погибших в эпоху сталинского режима представителей интеллигенции, их жен и детей.

В ХХ веке на территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ - АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. Республика, практически, превратилась в одну большую тюрьму. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 мл. человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру. В период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания - расстрел.

На 1930-1940-е годы пришлись и массовые депортации целых народов в Казахстан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.