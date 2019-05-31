Первая летняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в воскресенье, 2 июня
Георгий ГОВОРОВ
Ярмарка пройдёт в Сити-центре, старт продаж - в 9 утра.
Фото Константина РАШЕВСКОГО
- На ярмарке участниками заявлены 110 предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств из 14-ти районов, Костаная и Рудного, - рассказала "НГ" помощник главного специалиста ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Костаная" Дина ИШМУХАМБЕТОВА. - Будет организована распродажа экологичных и при этом недорогих продуктов, поскольку цены на 15-30% ниже рыночных.
В отделе сельского хозяйства "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:
|
Наименование продукции
|
Рекомендуемые цены, тенге
|
говядина
|
1350-1400
|
свинина
|
1150
|
баранина
|
1300-1400
|
конина
|
1500-1600
|
мясо птицы (куры)
|
700-900
|
колбаса вареная
|
850
|
колбаса полукопченая
|
1100
|
молоко 1,5-2,5%
|
170-190
|
масло сливочное
|
950-1200
|
масло СПРЭД
|
500
|
яйцо С-1
|
150-230
|
макаронные изделия
|
155-165
|
мука высший сорт
|
130
|
мука первый сорт
|
90
|
сахар
|
227
|
мед
|
1500
|
рис
|
240-250
|
масло растительное
|
330-390
|
картофель
|
60-80
|
морковь
|
50-120
|
лук
|
150
|
капуста
|
100-140
|
свекла
|
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