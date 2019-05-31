Первая летняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в воскресенье, 2 июня

Ярмарка пройдёт в Сити-центре, старт продаж - в 9 утра.

Фото Константина РАШЕВСКОГО

- На ярмарке участниками заявлены 110 предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств из 14-ти районов, Костаная и Рудного, - рассказала "НГ" помощник главного специалиста ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Костаная" Дина ИШМУХАМБЕТОВА. - Будет организована распродажа экологичных и при этом недорогих продуктов, поскольку цены на 15-30% ниже рыночных.

В отделе сельского хозяйства "НГ" предоставили список рекомендуемых цен: