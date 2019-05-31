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Первая летняя сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в воскресенье, 2 июня

Георгий ГОВОРОВ

31 мая 2019, 13:01 |  Общество

Ярмарка пройдёт в Сити-центре, старт продаж - в 9 утра.

Фото Константина РАШЕВСКОГО

- На ярмарке участниками заявлены 110 предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств из 14-ти районов, Костаная и Рудного, - рассказала "НГ" помощник главного специалиста ГУ "Отдел сельского хозяйства акимата Костаная" Дина ИШМУХАМБЕТОВА. - Будет организована распродажа экологичных и при этом недорогих продуктов, поскольку цены на 15-30% ниже рыночных.

В отделе сельского хозяйства "НГ" предоставили список рекомендуемых цен:

Наименование продукции

Рекомендуемые цены, тенге

говядина

1350-1400

свинина

1150

баранина

1300-1400

конина

1500-1600

мясо птицы (куры)

700-900

колбаса вареная

850

колбаса полукопченая

1100

молоко 1,5-2,5%

170-190

масло сливочное

950-1200

масло СПРЭД

500

яйцо С-1

150-230

макаронные изделия

155-165

мука высший сорт

130

мука первый сорт

90

сахар

227

мед

1500

рис

240-250

масло растительное

330-390

картофель

60-80

морковь

50-120

лук

150

капуста

100-140

свекла

135

 
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