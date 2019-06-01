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Серый волк
Доблестная дорожная полиция!
alex_60: Второе-просто пристроятся за машиной и едут следом, явно не по своему маршруту. На мозги давят. Бабки нюхают. Это ещё что. Два года назад они в бывшем Комсомольском районе на хвост...
01.06.19 18:51
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: А то вообще это вещь. Эта лапша. Не спорю,как и обыкновенные- макароны, да и варить - не надо... :lol: ;-)
01.06.19 18:43
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А то вообще это вещь. Эта лапша. Не понимаю почему Момоофуку Андо нобелевскую премию до сих пор не дали.
01.06.19 18:36
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: кто нибудь покупает их?. Не знаю. Может в счет зарплаты дают им.
01.06.19 18:31
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: После синей? Лапша - нормальная, как и все. Это только пакет - синий... :-o Алекс, у вас в Рудном, вроде есть Фабрика, по изготовлению Бич Пакетов. Интересно, кто нибудь покупает их......
01.06.19 18:25
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Читательский рейтинг

Джоан Роулинг анонсировала новые книги о мире Гарри Поттера

1 июня 2019, 18:37 |  Общество

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит в электронном виде четыре новые книги о волшебнике Гарри Поттере. Издания будут опубликованы на сайте Pottermore, сообщает Tengrinews.kz.

REUTERS/Toby Melville©

Серия из четырех книг, названных в честь уроков в Хогвартсе, расскажет о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере". В небольших изданиях можно будет увидеть заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге "Гарри Поттер: история волшебства". Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.

Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.
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