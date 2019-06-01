Джоан Роулинг анонсировала новые книги о мире Гарри Поттера

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит в электронном виде четыре новые книги о волшебнике Гарри Поттере. Издания будут опубликованы на сайте Pottermore, сообщает Tengrinews.kz.

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Серия из четырех книг, названных в честь уроков в Хогвартсе, расскажет о традиционном фольклоре и волшебстве, лежащем в основе историй о Гарри Поттере". В небольших изданиях можно будет увидеть заметки, манускрипты, рисунки, ранее напечатанные в книге "Гарри Поттер: история волшебства". Первые два издания будут опубликованы на сайте 27 июня.

Джоан Роулинг - автор семи книг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997-2007 годах и переведенных на 65 языков. Их общий тираж превышает 400 миллионов экземпляров. В 2011 году на экраны вышел последний фильм экранизации серии.