Велопробег в честь 35-летия перехода через пустыню Каракумы совершили преподаватели костанайского колледжа

35 лет назад в составе спортивно-исследовательской группы был и наш земляк - Зейнелгабиден Сакыпжанов. Преподаватели и студенты Костанайского политехнического колледжа решили почтить его память велопробегом, который прошел с 28-го по 30 мая.

- Мы стартовали от нашего колледжа в 9 часов утра, - рассказал «НГ» директор колледжа Кусаин КАТКЕНОВ. - Наш путь лежал через поселок Щербаково, приехали в щербаковскую школу, там нас встретили. Далее мы посетили поселок Зуевка, провели там совместное мероприятие, куда пришла большая часть жителей села. Танцевали, пели песни под гитару, состязались. На другой день выехали в крыловскую школу, там нам организовали сопровождение к памятному месту захоронения Барак батыра. Нам рассказали его историю, очень познавательно было.

Далее преподаватели отправились в Сарыколь, после чего посетили родину Зейнелгабидена Сакыпжанова.

- Мы провели встречу с населением - конференцию, потом был концерт, праздничный стол и спортивные соревнования с жителями села, - сообщил Кусаин Амангельдинович. - Приурочили также это к Году молодежи. Помимо того, что почтили память земляка, рассказали будущим студентам о нашем колледже, провели агитацию. Большую часть пути мы проехали на велосипедах. Там, где была плохая дорога, около часа шли пешком. К Барак батырупроехали на ГАЗели. В пробеге участвовали 15 человек, плюс с нами были медик, техник-механик и два водителя.

- Пригодились услуги техника-механика в пути?

- Да велосипеды ломались, но мы их ремонтировали, меняли запчасти.

Фото из личного архива