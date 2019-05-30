Велопробег в честь 35-летия перехода через пустыню Каракумы совершили преподаватели костанайского колледжа
Дмитрий ПЕТРЕНКО
35 лет назад в составе спортивно-исследовательской группы был и наш земляк - Зейнелгабиден Сакыпжанов. Преподаватели и студенты Костанайского политехнического колледжа решили почтить его память велопробегом, который прошел с 28-го по 30 мая.
- Мы стартовали от нашего колледжа в 9 часов утра, - рассказал «НГ» директор колледжа Кусаин КАТКЕНОВ. - Наш путь лежал через поселок Щербаково, приехали в щербаковскую школу, там нас встретили. Далее мы посетили поселок Зуевка, провели там совместное мероприятие, куда пришла большая часть жителей села. Танцевали, пели песни под гитару, состязались. На другой день выехали в крыловскую школу, там нам организовали сопровождение к памятному месту захоронения Барак батыра. Нам рассказали его историю, очень познавательно было.
Далее преподаватели отправились в Сарыколь, после чего посетили родину Зейнелгабидена Сакыпжанова.
- Мы провели встречу с населением - конференцию, потом был концерт, праздничный стол и спортивные соревнования с жителями села, - сообщил Кусаин Амангельдинович. - Приурочили также это к Году молодежи. Помимо того, что почтили память земляка, рассказали будущим студентам о нашем колледже, провели агитацию. Большую часть пути мы проехали на велосипедах. Там, где была плохая дорога, около часа шли пешком. К Барак батырупроехали на ГАЗели. В пробеге участвовали 15 человек, плюс с нами были медик, техник-механик и два водителя.
- Пригодились услуги техника-механика в пути?
- Да велосипеды ломались, но мы их ремонтировали, меняли запчасти.
Фото из личного архива
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Ошибки на указателях - это закономерность?
Дааа, зарапортовались. Совсем - уже... :lol: :oops: :-o
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Пошел бы за ними, посмотрел что да как.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Больные на пикник ездили наверное. Нет, Алекс, не - психбольные. Праздник,какой,radikal.ru там в комменте - написано. Вон и девочки, к ним наверное - пошли... :lol: :oops: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
У тебя же рядом где-то психбольница, Больные на пикник ездили наверное.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот они,эти пацаны, уже назад идутradikal.ru Жарят мясо - на ходу,зачем время - зря терять... :lol: :oops: