Почти полтора часа в эфире и 41 миллион тенге на организацию. В Казахстане прошли теледебаты кандидатов в президенты, вторые по счету в новейшей истории Казахстана (первые были в 2005 году). В канун президентских выборов в эфир вышли четверо из претендентов на основной пост в стране. Троих представляли доверенные лица.

КТО ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД ЭЛЕКТОРАТОМ

О том, что действующего президента Касым-Жомарта Токаева, выдвинутого партией власти «Нур Отан», будет представлять член партии и депутат мажилиса Маулен Ашимбаев, а кандидата партии «Ак жол» Данию Еспаеву - лидер партии Азат Перуашев, было заявлено в день проведения дебатов. О том, что Толеутай Рахимбеков от партии «Ауыл» так же не появится на дебатах, стало известно в момент начала прямой трансляции. Его представлял Али Бектаев, председатель партии.

Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от общественного движения «Улт тагдыры» Амиржан Косанов, выдвинутый Федерацией профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов и Садыбек Тугел от республиканского движения «Ұлы дала қырандары» презентовали свои программы лично.

КАК ПРОХОДИЛИ ДЕБАТЫ

Вели эфир журналисты Кымбат Досжан и Ерлан Игисинов. Согласно озвученному ими регламенту, на дебаты из трех раундов было выделено 80 минут. Каждый раунд включал выступление участников продолжительностью 90 секунд. Первый также прошел с сессией вопрос-ответ между кандидатами и доверенными лицами. На вопрос отводилось 20 секунд, на ответ - полторы минуты. Каждый участник должен был ответить на два вопроса от оппонентов и задать им два вопроса. Одного и того же оппонента можно было выбрать не более двух раз.

При оглашении порядка теледебатов было заявлено, что второй раунд будет включать вопросы ведущих. Вопрос был задан один - о путях повышения качества образования. Третий раунд предоставлял возможность кандидатам обратиться к электорату.

Очередность выступления определялась жеребьевкой. Темой первого раунда стали «Приоритеты экономического развития Казахстана».

Маулен Ашимбаев, выступавший первым, сообщил, что в основе программы Токаева лежат "три главных направления: преемственность, справедливость и развитие". Он пояснил, что действующий президент намерен "обеспечивать преемственность елбасы (или "лидера нации" - этот статус имеет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. - Ред.)", и делал акцент на "проработанность программы" действующего президента. Во втором раунде, темой которого была «Социальная модернизация Казахстана», Ашимбаев сообщил, что основная цель Токаева - "улучшение благосостояния" народа. Добиться этого, по словам Ашимбаева, Токаев планирует через "эффективную помощь государства", "поддержку бизнеса и агропромышленного комплекса", "повышение статуса врачей", "доступность лекарств и жилья". Напоследок Ашимбаев призвал голосовать за Токаева, который "всегда был рядом с елбасы", "настоящий патриот", а голос за него станет голосом "за сохранение преемственности, мир и будущее".

Представитель Толеутая Рахимбекова, Али Бектаев, в первом раунде рассказывал о потенциале сельского хозяйства как "драйвера развития экономики Казахстана", которое, по мнению предвыборного штаба партии "Ауыл", "создаст мультипликативный эффект" для отраслей промышленности. Во втором раунде затронул вопрос урбанизации - отъезда сельских жителей в города, заявив, что для борьбы с этим явлением необходимо поддерживать личные подворья и крестьянские хозяйства, "улучшать качество обучения в сельской школе", "звать учителей в села" и "давать бесплатное жилье или беспроцентную ипотеку". Обращаясь к избирателям в третьем раунде, он назвал партию "Ауыл" "поистине народной", знающей, "как повысить благосостояние всей страны", и провозгласил, что "с села начинается всё".

Кандидат Жамбыл Ахметбеков из КНПК в своем выступлении относительно экономического будущего Казахстана затронул тему "беглых олигархов и преступников", которые "похитили народные деньги", сообщил, что законодательство в данной сфере "необходимо ужесточать", а также "отказаться от потребительства и закредитования населения". Во втором раунде говорил о "проблеме неравенства", решение которой "должно быть социальным и социалистическим", а также сообщил, что одна из основных социальных проблем в стране - это "интернет-зависимость", назвав ее "серьезной угрозой", представляющей "реальные риски для молодого поколения". Обращение к избирателям в третьем раунде Ахметбеков зачитал. Он вновь упомянул олигархов как "причину проблем", призвал "вернуть народу всё, что украли беглые олигархи и их приспешники" и заявил, что "народная власть должна опираться на человека труда".

Садыбек Тугел, пришедший на теледебаты в чапане поверх костюма, говорил о возвращении из-за рубежа "миллиардных активов". Во втором раунде, в частности, затронул тему казахов, "которые хотят вернуться на историческую родину", выразив мнение, что им "необходимо создать условия". Одновременно выступил за закрытие "ночных клубов, саун и казино", которые "неправильно воспитывают молодежь". Отвечая на вопрос ведущих теледебатов об образовании в Казахстане, Тугел выразил мнение, что необходимо отменить единое национальное тестирование, перевести всю образовательную программу на казахский язык и убрать с телеканалов "непонятные развлекательные передачи". Обращаясь к избирателям в третьем раунде, сообщил, что "не связан ни с какими группами", "думает о благе народа" и "никому из кандидатов" не верит.

Азат Перуашев, представлявший Данию Еспаеву, первую в истории Казахстана женщину - кандидата в президенты, выступление и ответы на некоторые вопросы зачитывал. В первом раунде Перуашев говорил о необходимости "сокращать аппетиты и процентные ставки банков", "развивать небанковское финансирование" и понизить НДС "для приоритетных областей экономики". Во втором раунде, говоря о модернизации страны, он выразил мнение, что население в Казахстане "хочет европейский вектор развития", и добавил, что, по его мнению, "общество должно соответствовать" этому курсу. Обращаясь к электорату, он вновь говорил о принятии "ценностей европейских стран", сообщил, что Дания Еспаева - "требовательная к себе женщина, которая прошла долгий путь" и она "будет добиваться правды".

Амангельды Таспихов в первом раунде говорил о правах предпринимателей, которым "необходимо улучшить условия". Во втором выразил мнение, что в стране "много нацкомпаний", от которых "нет никакой пользы для народа". Говоря об уровне зарплат, он также заявил, что в стране "большинство" получает мизер, призвал сокращать нацкомпании и назвал "ненужными" имиджевые мероприятия "типа форумов и выставок", на которых государству "нужно экономить". В третьем раунде Таспихов сообщил, что происходит из многодетной семьи. Рассказал, что "не сидел в YouTube", "не ходил на митинги", а работал и знает, "как живется простому рабочему". Напомнил, что "был депутатом", но "не прирос к креслу" и сейчас живет в селе.

Амиржан Косанов, позиционирующий себя как кандидат от оппозиции, в первом раунде предложил четыре пути победы над коррупцией, которая является, по его мнению, одним из главных препятствий для развития экономики. Он сообщил, что решением станут "многопартийный парламент, справедливый суд, равноправные вертикали власти и свободные СМИ", а экономика, по его словам, "должна быть народной". Во втором раунде он выразил мнение, что "модернизация невозможна без политических свобод". "Никто не должен подвергаться преследованию за выражение своего мнения", - сказал он. Обращаясь к избирателям в третьем раунде, Косанов заявил, что "от правды не убежишь", назвал казахстанский народ "бедным" при "богатых недрах", провозгласил, что "нужно менять систему", "власть - народу", а "всё, что нужно" населению, - это "свобода и справедливость".

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ ЗРИТЕЛЕЙ

Аудитория теледебатов в Казахстане реагировала на происходящее в студии, где шли дебаты, постами в соцсетях.

Базирующаяся в Казахстане американская журналистка Джоанна Лиллис назвала сессию вопрос-ответ "летаргической":

Lethargic Q and A under way, starting with questions on medicine and credit for business #Kazakhstan #kazelection2019 #kazelectiondebate2019 pic.twitter.com/TjxdWNxcj2