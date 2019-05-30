Более 5 000 человек примут участие в параде оркестров и ансамблей в Костанае
В праздничном шествии 1 июня примут участие детские и молодежные музыкальные ансамбли и оркестры. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования.
Фото из архива "НГ"
Парад начнется в 10.00 на парковке возле кафе «Black And White». В нем примут участие ансамбли и оркестры различных направлений: духовые, струнно-смычковые, народных инструментов, барабанные, танцевальные и другие. Также в параде примут участие коллективы мажореток и черлидеров.
Участники шествия пройдут через площадь областного акимата до площади им. А. Байтурсынова. Завершится парад праздничным концертом с участием творческих коллективов.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 0
Всего: 143
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Ошибки на указателях - это закономерность?
Дааа, зарапортовались. Совсем - уже... :lol: :oops: :-o
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Пошел бы за ними, посмотрел что да как.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Больные на пикник ездили наверное. Нет, Алекс, не - психбольные. Праздник,какой,radikal.ru там в комменте - написано. Вон и девочки, к ним наверное - пошли... :lol: :oops: ;-)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
У тебя же рядом где-то психбольница, Больные на пикник ездили наверное.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот они,эти пацаны, уже назад идутradikal.ru Жарят мясо - на ходу,зачем время - зря терять... :lol: :oops: