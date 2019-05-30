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Более 5 000 человек примут участие в параде оркестров и ансамблей в Костанае

30 мая 2019, 14:01 |  Общество

В праздничном шествии 1 июня примут участие детские и молодежные музыкальные ансамбли и оркестры. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе Регионального центра психологической поддержки и дополнительного образования.

Фото из архива "НГ"

Парад начнется в 10.00 на парковке возле кафе «Black And White». В нем примут участие ансамбли и оркестры различных направлений: духовые, струнно-смычковые, народных инструментов, барабанные, танцевальные и другие. Также в параде примут участие коллективы мажореток и черлидеров.

Участники шествия пройдут через площадь областного акимата до площади им. А. Байтурсынова. Завершится парад праздничным концертом с участием творческих коллективов.
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