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Сроки отключения горячей воды в мкрн Юбилейный назвали в КТЭК
30 мая 2019, 10:02 | ЖКХ
Ремонтно-профилактические работы на блочно-модульной котельной-93, обслуживающей микрорайон Юбилейный, начнутся уже завтра, 31 мая. Об этом сообщается на сайте ГКП "КТЭК".
Продлятся работы до 7 июня, в связи с чем жители данного района на этот период останутся без горячей воды.
Напомним, 27 мая стратовала опрессовка на тепловых сетях Котельной №3 и ТЭЦ. Абоненты, проживающие в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная сейчас отключены от горячего водоснабжения. У жителей этих районов горячую воду начнут подавать с 6 июня.
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