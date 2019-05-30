Сроки отключения горячей воды в мкрн Юбилейный назвали в КТЭК

Ремонтно-профилактические работы на блочно-модульной котельной-93, обслуживающей микрорайон Юбилейный, начнутся уже завтра, 31 мая. Об этом сообщается на сайте ГКП "КТЭК".

Продлятся работы до 7 июня, в связи с чем жители данного района на этот период останутся без горячей воды.

Напомним, 27 мая стратовала опрессовка на тепловых сетях Котельной №3 и ТЭЦ. Абоненты, проживающие в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная сейчас отключены от горячего водоснабжения. У жителей этих районов горячую воду начнут подавать с 6 июня.