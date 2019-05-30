Форум
Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Дачный анекдот, для рассказывания на переполненной дачной остановке некачественного автобусного движения имени последнего акимата. Дед отдыхает на даче в домике. выглядывает в окно, а у него воры...
30.05.19 12:57
drakon
В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
elektron: вообще просто узаконить. Виталий, уже з узаконили. Вон начальнику ПЧ-21, на ст.Тобол, за хищение 4.3 миллиона, дали ограничение свободы. Мелочь это для них... :lol: :oops: :-P
30.05.19 12:42
olegggon
Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
Лермонтова 2 года(!) делали. Вы посмотрите, она вся убитая, в ямах, асфальт крошится. Полгода не прошло даже. Не знаю, кто и как принимал работу, но попахивает коррупцией.
30.05.19 12:37
Серый волк
О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
Теперь то полисяи будут в камышах сидеть! Разметка на дорогах от коррумпированных чинушек либо повально вообще отсутствует, либо фальшивая краска от коррупционных закупок стирается через несколько...
30.05.19 12:31
Серый волк
Николай ВОРОНИН: Нелепая страна
Забавно все перешло от дикарямбии чинушек, в которой среди всяких идиотизмов и мутностей вдруг обнаружились вялые попытки ввести наконец через два десятка лет 21 века кусок удобной пластмассы с чипом...
30.05.19 12:15
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Сроки отключения горячей воды в мкрн Юбилейный назвали в КТЭК

30 мая 2019, 10:02 |  ЖКХ

Ремонтно-профилактические работы на блочно-модульной котельной-93, обслуживающей микрорайон Юбилейный, начнутся уже завтра, 31 мая. Об этом сообщается на сайте ГКП "КТЭК".

Продлятся работы до 7 июня, в связи с чем жители данного района на этот период останутся без горячей воды.

Напомним, 27 мая стратовала опрессовка на тепловых сетях Котельной №3 и ТЭЦ. Абоненты, проживающие в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная сейчас отключены от горячего водоснабжения. У жителей этих районов горячую воду начнут подавать с 6 июня.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
30.05.19 11:23 О штрафе за купание на необорудованном пляже напомнили в акимате Костаная
30.05.19 10:59 Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
30.05.19 10:31 В Казахстане предлагают декриминализировать мелкие хищения
30.05.19 09:19 «Просим вас, как гаранта». Бывшие акционеры ССГПО после решения экономического суда написали письмо Токаеву
30.05.19 08:30 Евгений ШИБАРШИН: Уживаться с соседями
29.05.19 18:37 Нигматулин о поправках по банкротству: Люди будут бояться заниматься бизнесом
29.05.19 17:47 Тотальную жару скрасит пятничный дождик - прогноз погоды в Костанае и области
29.05.19 15:47 Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
29.05.19 12:10 Процессинговый центр для дистанционного общения с водителями откроют в Костанае
29.05.19 12:00 Костанайский баскетбольный клуб «Тобол» упустил бронзу чемпионата РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 188
Пользователей: 3
Всего: 191

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх