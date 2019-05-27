От горячей воды отключили районы Костаная, запитанные от ТЭЦ и котельной № 3
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
С утра 27 мая горячая вода перестала течь из кранов в 5-м, 6-м, 7-м,8-м, 9 микрорайонах, районах ГАИ, КЖБИ и центральной части Костаная. Причина - второй этап опрессовки тепловых сетей, который начался сегодня.
Иллюстративное фото vop.ru
Руководство ГКП «КТЭК» сообщает, что наряду с гидравлическими испытаниями ведутся ремонтно-профилактические работы, анализ работы общедомовых приборов учёта тепла (ОПУТ) и индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения (ИПУ ГВС) на предмет правильной эксплуатации приборов и выявления количества тепловых потерь внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных жилых домов (МЖД) в летний период.
Во время проведения этих работ сотрудники ГКП «КТЭК» будут обходить дома для фиксации показаний ОПУТ и ИПУ ГВС до начала подачи горячей воды. Это делается для того, чтобы выявить количество тепловых потерь отдельного дома путем сопоставления данных ОПУТ и ИПУ ГВС.
«В этой связи просим потребителей города содействовать в беспрепятственном допуске работников тепловой компании к приборам учёта тепловой энергии и приборам учета горячей воды в квартирах потребителей», - говорится в обращении ГКП «КТЭК», опубликованном сегодня на сайте теплокомпании.
Передать данные ИПУ ГВС в ГКП «КТЭК» можно также самостоятельно путём качественной фотофиксации счётчика горячей воды с указанием точного адреса по номеру WhatsApp 8-747-093-36-45.
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