Тотальную жару скрасит пятничный дождик - прогноз погоды в Костанае и области

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 30 мая, осадков не будет, только туман в отдельных районах области. Ночью столбики термометров, вероятно, покажут +7...+12, местами +15, а днем +20...+25 градусов.

В пятницу, 31 мая, Костанайская область окажется под влиянием прохождения фронтов, поэтому днем местами ожидаются дождь и гроза. Ночью температура воздуха +7..+12, местами +15, днём +23...+28, местами +32 градуса.

- В Костанае осадки ожидаются только в пятницу. Возможны дождь и гроза, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура в областном центре в четверг и пятницу будет примерно одинаковой: ночью +10...+12, днем +23...+28 градусов.

Ветер в четверг северо-восточный, в пятницу северный, местами северо-западный скоростью 9-14 м/с.