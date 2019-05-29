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Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Искал их программы, кроме кратких популистких тезисов ничего не нашел. Много говорится о офшорных зонах. Интересно, кто-нибудь задаст спикеру прямой вопрос, что она делает в панамском списке.
29.05.19 20:52
Гога
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
drakon - Так думаю, что фамилии в тексте названы.
29.05.19 20:14
drakon
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
таноми52: повысит инвестиционную привлекательность города! Наверное Областных туда будут - ложить, а может - класть? Не знаю,как правильно... 8-)
29.05.19 20:13
таноми52
Пантеон на девять мест предложили построить в Костанайской области
"По мнению местных властей, комплекс повысит туристическую привлекательность района." Видимо, так же, как колесо обозрения в Рудном повысит инвестиционную привлекательность города!
29.05.19 20:07
Victor Yang
Токаев и Еспаева не примут участия в теледебатах
Интересно - сколько просмотров будет у этих дебатов между никому неизвестными людьми?
29.05.19 19:32
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Тотальную жару скрасит пятничный дождик - прогноз погоды в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

29 мая 2019, 17:47 |  Общество

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 30 мая, осадков не будет, только туман в отдельных районах области. Ночью столбики термометров, вероятно, покажут +7...+12, местами +15, а днем +20...+25 градусов.

В пятницу, 31 мая, Костанайская область окажется под влиянием прохождения фронтов, поэтому днем местами ожидаются дождь и гроза. Ночью температура воздуха +7..+12, местами +15, днём +23...+28, местами +32 градуса.

- В Костанае осадки ожидаются только в пятницу. Возможны дождь и гроза, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Температура в областном центре  в четверг и пятницу будет примерно одинаковой: ночью +10...+12, днем +23...+28 градусов.

Ветер в четверг северо-восточный, в пятницу северный, местами северо-западный скоростью 9-14 м/с.
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