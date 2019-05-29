Костанайский баскетбольный клуб «Тобол» упустил бронзу чемпионата РК
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Матчи за 3 место чемпионата РК по баскетболу среди мужских команд национальной лиги прошли в спорткомплексе «Астана» поселка Затобольск 25 мая и в Алматы 28 мая. Бронзу чемпионата оспаривали «Тобол» и «Алматинский легион».
Первый матч прошел в Затобольске. В атаке игроки "Тобола"
Сказать, что первая игра была валидольной, значит не сказать ничего. После первого периода костанайцы уступали сопернику всего 1 очко - 21:22. Во втором периоде хозяева собрались и начали активно атаковать, используя скорость разыгрывающего игрока Тимура Султанова, и счет был уже не в пользу алматинцев - 47:45. В итоге «Тобол» в родных стенах одержал волевую победу, но с минимальным преимуществом - 88:87.
- Игра была непростая, надо выходить и забивать, по-другому никак! - поделился впечатлениями директор баскетбольного клуба «Тобол» Сергей ВОЛКОВ. - Еще предстоит ответная игра в Алматы.
Во втором матче мотивированный «Алматинский Легион» собрался и победил с большей разницей в счете - 89:76.
Чемпионом 2019 года стала «Астана», серебро - у «Барсов Атырау». Костанайцы только на четвертом месте.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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