Костанайский баскетбольный клуб «Тобол» упустил бронзу чемпионата РК

Матчи за 3 место чемпионата РК по баскетболу среди мужских команд национальной лиги прошли в спорткомплексе «Астана» поселка Затобольск 25 мая и в Алматы 28 мая. Бронзу чемпионата оспаривали «Тобол» и «Алматинский легион».

Первый матч прошел в Затобольске. В атаке игроки "Тобола"

Сказать, что первая игра была валидольной, значит не сказать ничего. После первого периода костанайцы уступали сопернику всего 1 очко - 21:22. Во втором периоде хозяева собрались и начали активно атаковать, используя скорость разыгрывающего игрока Тимура Султанова, и счет был уже не в пользу алматинцев - 47:45. В итоге «Тобол» в родных стенах одержал волевую победу, но с минимальным преимуществом - 88:87.

- Игра была непростая, надо выходить и забивать, по-другому никак! - поделился впечатлениями директор баскетбольного клуба «Тобол» Сергей ВОЛКОВ. - Еще предстоит ответная игра в Алматы.

Во втором матче мотивированный «Алматинский Легион» собрался и победил с большей разницей в счете - 89:76.

Чемпионом 2019 года стала «Астана», серебро - у «Барсов Атырау». Костанайцы только на четвертом месте.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА