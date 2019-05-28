«Всю область учил баскетболу» - турнир памяти Игоря Маркоса прошел в Костанае

Кубок Костанайской области по баскетболу среди мужских команд проходил 24-26 мая в ДЮСШ № 1. Традиционные соревнования посвящены легенде казахстанского баскетбола, судье международной категории FIBA Игорю Борисовичу Маркосу.

Матчевая встреча "Автодора" (в красно-белом) и команды Рудного

- Всю Костанайскую область учил правилам баскетбола Игорь Борисович, - рассказала "НГ" главный секретарь соревнований Елена КИРЕЕВА. - Он работал преподавателем в КГПИ, такой интеллигентный... Это редкостный человек - легенда. Очень жалко, мог еще пожить. Мы проводим соревнования восьмой год, но уже третий год проводим чемпионат в формате Кубка области. Это было сделано для того, чтобы участвовали не просто те, кто деньги имеют, но и было основание приехать командам из районов - за счет отделов спорта, за счет своих ДЮСШ.

- Каковы ваши впечатления о турнире?

- У нас традиционно есть два турнира, которыми мы закрываем сезон. Этот турнир и мы будем проводить Кубок директора филиала ЧелГУ - это моя команда. Радует, что районные команды приезжают. Ну... Хотелось бы, возможно, другого формата, чтобы было больше участников. Больше праздника, больше призов. Но над этим нам самим, организаторам, нужно работать. Команды достойно играли и, в принципе, турнир состоялся. В команде "Автодор", например, приезжает много выпускников колледжа - воспитанников костанайской школы баскетбола. Есть из них и те, кто играет в национальной лиге и в высшей лиге за другие команды в Казахстане.

Команда ЧелГУ (в желтом) обыграла команду Житикаринского района со счетом 82:69

В этом году участие в турнире приняли 7 команд: Рудного, Лисаковска, Костанайского, Житикаринского и Федоровского районов, а также фавориты из Костаная - "Автодор" и команда филиала ЧелГУ.

Именно они сыграли в финале. Обе команды проявили волю к победе. Ощутимое преимущество было все-таки за "Автодором", но ценные указания тренера ЧелГУ Елены Киреевой незамедлительно приносили свои плоды в виде трехочковых бросков и блокшотов в обороне. Однако цифры на табло были неумолимы - 91:64 в пользу коллежда автодорожного транспорта.

Заслуженная бронза досталась баскетболистам из Рудного.

Команда Житикаринского района заняла 6 место

Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА