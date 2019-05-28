Неофициальные мастера спорта РФ - костанайцы привезли медали всероссийского турнира по джиу-джитсу

Всероссийский турнир по джиу-джитсу, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходил 25-26 мая в Екатеринбурге, в спорткомплексе «Родина». Участие в нем приняли борцы из Иркутска, Тюмени, Кургана, Челябинска, Москвы, Перми, Санкт-Петербурга, Саратова и других регионов РФ.

Азымбек Жайсенбаев, Мурат Бермухамбетов и Алисултан Успанов на турнире среди белых поясов в Екатеринбурге

Также гостями и участками турнира стали джитсеры из Костанайской академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY во главе с руководителем федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW Костанайской области, чемпионом мира по джиу-джитсу Муратом БЕРМУХАМБЕТОВЫМ.

- Турнир проходил в разделах: неваза-систем - борьба в стойке и в партере, файтинг-систем - неполно-контактный бой, дуо-систем - показательные выступления, - сообщил он "НГ". - Первое место в весовой категории 55 кг среди спортсменов 2004-2005 г. р. занял наш Алисултан Успанов. Азымбек Жайсенбаев взял бронзу в весовой категории 52 кг (неваза-систем). Кандидат в мастера спорта по грепплингу и джиу-джитсу Евгений Плеханов в разделе неваза-систем и файтинг-систем занял два третьих места в абсолютной весовой категории +94 кг.

Азамат Сарбасов стал чемпионом турнира в двух разделах и выполнил норматив мастера спорта РФ

Подтвердили свой борцовский класс мастер спорта РК по грепплингу и джиу-джитсу Азамат Сарбасов и кандидат в мастера спорта по грепплингу и джиу-джитсу Адлан Мадаев. Сарбасов боролся в свойственной ему манере и победил в весовой категории 85 кг, проведя 3 схватки. Финальную выиграл удушающим приемом. Также Азамат выступил в разделе файтинг, где снова взял заслуженное золото.

Оправдал тренерские ожидания и Мадаев в весовой категории 77 кг (неваза), который одержал 3 уверенные победы с большим преимуществом. Из трех поединков в двух Адлан победил по баллам и в одном выиграл досрочно.

Адлан Мадаев стал чемпионом турнира в весовой категории 77 кг

Турнир в Екатеринбурге является мастерским, поэтому за 1 место присуждалось и спортивное звание.

- Поскольку наши спортсмены не являются резидентами РФ, звание мастера спорта России им присудить не смогут, - подытожил Мурат Газисович. - Но они утвердили свои спортивные позиции. Хочу отметить организацию турнира - все прошло на высоком уровне, схватки проходили на четырех татами. Приглашение на турнир мы получили от руководителя федерации джиу-джитсу Свердловской области.

Евгений Плеханов взял две бронзы всероссийского турнира в Екатеринбурге

Костанайская команда сумела "задушить двух зайцев". Помимо всероссийского турнира, с 24-го по 25 мая в академии ММА РМК прошли соревнования WHITE BELT CHALLENDGE - это турнир среди белых поясов по бразильскому джиу-джитсу. Костанайцы на нем тоже отличились.

Чемпионом в весе 55 кг стал Алисултан Успанов. Азымбек Жайсенбаев завоевал две медали: золото в категории 55 кг и бронзу в абсолютной весовой категории.

Фото предоставлено Академией смешанных единоборств QAZAQ BATYRY