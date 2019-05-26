"Астана" упустила победу над "Окжетпесом", а "Кайсар" проиграл "Жетысу"
Vesti.kz
Футболисты "Окжетпеса" сыграли вничью с "Астаной" в матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz. Игра прошла сегодня, 26 мая, в Кокшетау и завершилась со счетом 1:1.
Фото: ФК "Астана"
На 44-й минуте нападающий Роман Муртазаев вывел "Астану" вперед, но на 92-й минуте сербский полузащитник Милан Стоянович спас "Окжетпес" от поражения, огорчив Ненада Эрича в его 37-й день рождения.
При этом на 95-й минуте "Астана" осталась в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Серикжан Мужиков.
С 29 очками "Астана" лидирует в таблице, опережая на три балла "Тобол". При этом столичный клуб провел 14 матчей, а "Тобол" - 12. Восьмое место занимает "Окжетпес", у которого 15 очков.
В этом же туре футболисты "Жетысу" обыграли "Кайсар" в домашнем матче - 1:0.
Победу "Жетысу" принес гол защитника сборной Армении Камо Оганесяна, который забил на 52-й минуте.
Для "Жетысу" это победа стала шестой в КПЛ-2019, а "Кайсар" потерпел третье поражение. С 21 очком талдыкорганцы идут четвертыми, отставая на два балла от "Кайсара", который потерял второе место и опустился на третье.
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