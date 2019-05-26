Воспитанник "Тобола" забил в КПЛ через четыре минуты после дебюта и принес победу над "Таразом"

Футболисты "Тараза" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Игра проходила сегодня, 26 мая, и завершилась со счетом 0:1.

Победу "Тоболу" на 80-й минуте принес полузащитник Артем Шерстов, который появился на поле на 77-й. Для 20-летнего воспитанника костанайцев этот матч был вторым в КПЛ, но в прошлом с "Атырау" (3:0) он вышел на замену на 94-й и отыграл всего минуту.

Для "Тобола" эта победа стала восьмой в КПЛ-2019, а "Тараз" потерпел девятое поражение. Костанайцы с 26 очками идут вторыми, отставая на два балла от лидирующей "Астаны" (играет в эти минуты с "Окжетпесом"), а жамбылцы с девятью очками идут девятыми.