Воспитанник "Тобола" забил в КПЛ через четыре минуты после дебюта и принес победу над "Таразом"
Футболисты "Тараза" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 12-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Игра проходила сегодня, 26 мая, и завершилась со счетом 0:1.
Победу "Тоболу" на 80-й минуте принес полузащитник Артем Шерстов, который появился на поле на 77-й. Для 20-летнего воспитанника костанайцев этот матч был вторым в КПЛ, но в прошлом с "Атырау" (3:0) он вышел на замену на 94-й и отыграл всего минуту.
Для "Тобола" эта победа стала восьмой в КПЛ-2019, а "Тараз" потерпел девятое поражение. Костанайцы с 26 очками идут вторыми, отставая на два балла от лидирующей "Астаны" (играет в эти минуты с "Окжетпесом"), а жамбылцы с девятью очками идут девятыми.
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