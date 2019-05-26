Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева первый раз в карьере выиграла турнир серии WTA

В Нюрнберге завершился международный турнир по теннису серии WTA, призовой фонд которого составил 250 000 долларов, сообщает informburo.kz.

Юлия Путинцева / Фото Андрея Ударцева

Победу в одиночном разряде одержала 24-летняя казахстанка Юлия Путинцева. В финале 39-я ракетка мира переиграла 21-летнюю Тамару Зиданшек из Словении – 4:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 18 минут.

Путинцева в первом круге досрочно победила соотечественницу Зиданшек – Далилу Якупович – 6:2, 3:0 (соперница из-за травмы не смогла продолжить поединок), после чего одолела сразу двух немок – Мону Бартель – 7:6 (10:8), 6:1 и Анну Фридзам – 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). В полуфинале Юлия нанесла поражение румынке Соране Кирсте – 6:4, 7:5.

Благодаря этому успеху первая ракетка страны заметно улучшит своё положение в мировом рейтинге.

Досье informburo.kz

Дата рождения: 7 января 1995 года.

Место рождения: Москва, Россия.

Гражданство: Казахстан – с 2012 года.

Достижения: финалистка US Open (2010 год) и Australian Open (2012 год) среди юниоров, шестикратная победительница турниров серии ITF Futures (2011, 2012 годы), бронзовая призёрка Азиады (2014 год), двукратная четвертьфиналистка Roland Garros (2016, 2018 годы), двукратная финалистка турниров серии WTA (2017, 2018 годы), участница юношеской Олимпиады (2010 год), мастер спорта России и Казахстана, мастер спорта международного класса, 1-я ракетка страны.

Известные теннисистки, которых побеждала Юлия Путинцева: Каролина Плишкова, Барбора Стрыцова (обе – Чехия), Кристина Младенович (Франция), Светлана Кузнецова (Россия), Флавия Пеннетта (Италия), Андреа Петкович (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Доминика Цыбулкова (Словакия), Мэдисон Кис и Слоан Стивенс (обе – США), Леся Цуренко (Украина), Ирина-Камелия Бегу, Сорана Кирстя (обе – Румыния), Кирстен Флипкенс (Бельгия), Белинда Бенчич (Швейцария), Анастасия Севастова (Латвия), Тимея Бабош (Венгрия), Йоханна Конта, Хизер Уотсон (обе – Великобритания), Наоми Осака (Япония).

Место в мировом рейтинге: 39-е (одиночный разряд).

Статистика в Кубке Федерации: 15 побед – 10 поражений.