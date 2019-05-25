Последний звонок прозвенел в Костанае в непривычно холодную для конца мая погоду
Георгий ГОВОРОВ
Для костанайских школьников сегодня, 25 мая, прозвенел последний звонок. 39-ти выпускникам школы-лицея № 1 Костаная последняя школьная линейка запомнится сильным ветром, но ясным небом.
- Погода сегодня отражает наше внутреннее неспокойное состояние. Это уже мой 13-й выпуск, - рассказала «НГ» классный руководитель 11 «Б» класса Ирина ДЬЯЧЕНКО. – Это лицейский класс с уклоном на углубленное изучение биологии. Будущие врачи и химики. Все ребята сдают ЕНТ. С каждым годом среди наших выпускников всё больше призёров международных конкурсов и республиканских олимпиад.
11-классники надели синие ленты и с красными шарами пошли встречать взрослую жизнь.
- Столько воспоминаний и знакомств в этой школе приходится оставлять позади, - поделились переживаниями ученики 11 «Б» класса Алесандр КОВАЛЁВ и Аделина БАБАК. – Учителя многое в нас вложили, всеми силами пытались дать нам знания, за что мы им очень благодарны. Теперь планируем поступать в российский медицинский вуз. А последний звонок ещё отпразднуем - всем классом вместе с родителями поедем в лес.
Выпускников школы-лицея № 1 поздравил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ:
- Костанайские выпускники показывают высокие результаты, - подчеркнул он. - Только за минувший год в республиканских олимпиадах учащиеся школ города заняли 20 призовых мест, в конкурсах научных работ 16 школьников удостоины высоких наград. Из них 4 призовых места принесли выпускники вашей школы. Огромное спасибо вашей школе, вашим учителям, которые делились своим душевным теплом. Не случайно, что в 2017 году лицей признан лучшей организацией средней образования в Костанае.
Героев торжества поздравили первоклассники и танцевальный коллектив школы.
Последний звонок дали спортсмен и победитель международных соревнований Даулет Есетов и отличница-первоклассница Алина Сердцева.
В этом году выпускники лицея № 1 отказались от выпускного вальса. Они спели прощальную песню, в стихах поблагодарили своих учителей и станцевали с ними последний танец.
- Ребята репетировали. Но у нас линейка получилась немного более официальной и вальс мы не смогли встроить в программу по времени. Ребята хотели станцевать, но протокол немножко изменили, - пояснила Ирина Дьяченко. – После линейки ребята пойдут в класс. Есть у меня такая традиция - мы пожелаем друг другу удачи и успехов, скажем напутствие на будущее и оставим о себе какую-то память.
Красные, жёлтые и белые шары с большой цифрой 1 взмыли в небо, тем самым завершая церемонию прощания со школой.
Теперь перед уже бывшими школьниками стоит новый рубеж. В июне их ждёт главный выпускной экзамен - единое национальное тестирование.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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