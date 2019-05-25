Форум
Сабыр
Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона казахстанцев
Нуреке, не спасёт
25.05.19 14:56
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
смотрю молодняк не знает про суму и про тюрьму. зато знает как рогами в стену упереться. и думать что будет вечно ему двадцать лет.
25.05.19 14:05
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: что это? это то что ты видишь и держишь в руках.. а для других это может быть все что угодно.
25.05.19 14:02
elektron
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
Victor Yang: Странные умозаключения :-x Подожду официальных данных от НГ, если таковые будут. Голословить смысла не вижу. Оплевать проще чем помочь.
25.05.19 13:38
Victor Yang
Человек, который не может ходить, уже две недели живет на улице в Костанае
elektron: него вроде прописка есть! А толку, если содержать квартиру он не может? Там долгов может быть больше чем сама квартира стоит. elektron: Насчёт алкоголя, откуда такая уверенность? ...
25.05.19 13:12
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Последний звонок прозвенел в Костанае в непривычно холодную для конца мая погоду

Георгий ГОВОРОВ

25 мая 2019, 13:22 |  Общество

Для костанайских школьников сегодня, 25 мая, прозвенел последний звонок. 39-ти выпускникам школы-лицея № 1 Костаная последняя школьная линейка запомнится сильным ветром, но ясным небом.

- Погода сегодня отражает наше внутреннее неспокойное состояние. Это уже мой 13-й выпуск, - рассказала «НГ» классный руководитель 11 «Б» класса Ирина ДЬЯЧЕНКО. – Это лицейский класс с уклоном на углубленное изучение биологии. Будущие врачи и химики. Все ребята сдают ЕНТ. С каждым годом среди наших выпускников всё больше призёров международных конкурсов и республиканских олимпиад.

11-классники надели синие ленты и с красными шарами пошли встречать взрослую жизнь.

- Столько воспоминаний и знакомств в этой школе приходится оставлять позади, - поделились переживаниями ученики 11 «Б» класса Алесандр КОВАЛЁВ и Аделина БАБАК. – Учителя многое в нас вложили, всеми силами пытались дать нам знания, за что мы им очень благодарны. Теперь планируем поступать в российский медицинский вуз. А последний звонок ещё отпразднуем - всем классом вместе с родителями поедем в лес.

Выпускников школы-лицея № 1 поздравил аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ:

- Костанайские выпускники показывают высокие результаты, - подчеркнул он. - Только за минувший год в республиканских олимпиадах учащиеся школ города заняли 20 призовых мест, в конкурсах научных работ 16 школьников удостоины высоких наград. Из них 4 призовых места принесли выпускники вашей школы. Огромное спасибо вашей школе, вашим учителям, которые делились своим душевным теплом. Не случайно, что в 2017 году лицей признан лучшей организацией средней образования в Костанае.

Героев торжества поздравили первоклассники и танцевальный коллектив школы.

Последний звонок дали спортсмен и победитель международных соревнований Даулет Есетов и отличница-первоклассница Алина Сердцева.

В этом году выпускники лицея № 1 отказались от выпускного вальса. Они спели прощальную песню, в стихах поблагодарили своих учителей и станцевали с ними последний танец.

- Ребята репетировали. Но у нас линейка получилась немного более официальной и вальс мы не смогли встроить в программу по времени. Ребята хотели станцевать, но протокол немножко изменили, - пояснила Ирина Дьяченко. – После линейки ребята пойдут в класс. Есть у меня такая традиция - мы пожелаем друг другу удачи и успехов, скажем напутствие на будущее и оставим о себе какую-то память.

Красные, жёлтые и белые шары с большой цифрой 1 взмыли в небо, тем самым завершая церемонию прощания со школой.

Теперь перед уже бывшими школьниками стоит новый рубеж. В июне их ждёт главный выпускной экзамен - единое национальное тестирование.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
25.05.19 15:19 Помпезность высокая - заместитель главы МВД о видео с Аяном Дуйсембаевым
25.05.19 11:41 Налоговую амнистию планируют провести для 1,4 миллиона казахстанцев
25.05.19 09:16 О чести и достоинстве - прессозащитники призывают пересмотреть постановление Верховного суда
25.05.19 08:36 Избирком: Агитация в день тишины запрещена не только кандидатам, но и пользователям соцсетей
24.05.19 19:19 Ветер ломает деревья, срывает билборды и приподнимает светофор в Костанае
24.05.19 16:40 Когда пройдут теледебаты кандидатов в президенты Казахстана
24.05.19 16:11 Потепление до +33 градусов - прогноз погоды на выходные дни и начало недели в Костанайской области
24.05.19 14:39 Пробег «Самопревосхождение» пройдет на территории Соснового бора в Костанайской области
24.05.19 14:00 Ержан Максим и еще 28 талантов - победителей премии "Жас оркен" наградили в Костанае
24.05.19 12:31 В МОН объяснили, почему шестилеток надо отдавать в школу: В этом возрасте всё интересно и познавательно

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 131
Пользователей: 1
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх