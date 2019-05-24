Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Пробег «Самопревосхождение» пройдет на территории Соснового бора в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

24 мая 2019, 14:39 |  Общество

В воскресенье, 26 мая, на территории Соснового бора будет проходить забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции под названием «Самопревосхождение». Проводит мероприятие костанайское сообщество любителей бега «RunClub Kostanay».


На марафонскую дистанцию уже зарегистрированы 3 участника, на полумарафонскую - 10.

- Мы так и планировали, что всего участников у нас будет суммарно не более 15 человек, - сказал председатель «RunClub Kostanay» Дмитрий КАПТЁЛ. - Совпало так, что в этот же день марафон проходит в столице, и многие поехали туда. Поэтому изначально на большое количество участников не рассчитывали. Но и в другой день провести на могли. У нас такая идея - восстановить прежнюю традицию и проводить в последнее воскресенье мая в Костанае марафон «Алтын дала». Решили, что первый забег в возрожденной традиции будет в Сосновом бору, чтобы не перекрывать движение на улицах города.

Выезд на мероприятие будет централизованным. В 8.00 в воскресенье, 26 мая, от парка Победы участники и организаторы выезжают в Сосновый бор, а сам забег стартует в 10.00 (одновременно на марафонскую и полумарафонскую дистанции). Присутствие болельщиков и интересующихся физической культурой приветствуется. Есть еще два места для участия в марафоне. Зарегистрироваться можно на странице клуба ВКонтакте.

Кстати, «RunClub Kostanay» принес в наш город новое веяние - набирающий популярность во всем мире плоггинг. Этот вид физической активности придуман в Швеции, в нем бегуны сочетают пользу для своего здоровья с пользой для окружающей среды. Делается это просто: бегун выходит на маршрут в перчатках и с пакетом для мусора. Во время пробежки он наполняет пакет подобранным мусором, а затем выбрасывает в мусорный контейнер.


«RunClub Kostanay» уже дважды организовал плоггинговые забеги. Третий планируется на следующей неделе.

Фото из группы ВКонтакте «RunClub Kostanay»
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
24.05.19 16:40 Когда пройдут теледебаты кандидатов в президенты Казахстана
24.05.19 16:11 Потепление до +33 градусов - прогноз погоды на выходные дни и начало недели в Костанайской области
24.05.19 14:00 Ержан Максим и еще 28 талантов - победителей премии "Жас оркен" наградили в Костанае
24.05.19 12:31 В МОН объяснили, почему шестилеток надо отдавать в школу: В этом возрасте всё интересно и познавательно
24.05.19 10:59 Улицу Бородина частично перекрыли в Костанае
24.05.19 10:24 «Туран» - для вас и космонавтов. Легкая вода необходима для оздоровления, омоложения и продления жизни
23.05.19 20:28 Разжечь огонь, приготовить пищу - навыки выживания показали участники областного слета школьных лесничеств, прошедшего в Костанае
23.05.19 17:24 Дни в казахстанских СИЗО будут считать по-новому
23.05.19 16:45 В стране есть политическая конкуренция - Назарбаев о кандидатах в президенты
23.05.19 16:22 «Задачи - попасть в М-1 и сильнейшую лигу мира UFC» - костанаец Максим Коновалов заключил контракт с российским бойцовским клубом

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 125
Пользователей: 0
Всего: 125

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх