Пробег «Самопревосхождение» пройдет на территории Соснового бора в Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В воскресенье, 26 мая, на территории Соснового бора будет проходить забег на марафонскую и полумарафонскую дистанции под названием «Самопревосхождение». Проводит мероприятие костанайское сообщество любителей бега «RunClub Kostanay».
На марафонскую дистанцию уже зарегистрированы 3 участника, на полумарафонскую - 10.
- Мы так и планировали, что всего участников у нас будет суммарно не более 15 человек, - сказал председатель «RunClub Kostanay» Дмитрий КАПТЁЛ. - Совпало так, что в этот же день марафон проходит в столице, и многие поехали туда. Поэтому изначально на большое количество участников не рассчитывали. Но и в другой день провести на могли. У нас такая идея - восстановить прежнюю традицию и проводить в последнее воскресенье мая в Костанае марафон «Алтын дала». Решили, что первый забег в возрожденной традиции будет в Сосновом бору, чтобы не перекрывать движение на улицах города.
Выезд на мероприятие будет централизованным. В 8.00 в воскресенье, 26 мая, от парка Победы участники и организаторы выезжают в Сосновый бор, а сам забег стартует в 10.00 (одновременно на марафонскую и полумарафонскую дистанции). Присутствие болельщиков и интересующихся физической культурой приветствуется. Есть еще два места для участия в марафоне. Зарегистрироваться можно на странице клуба ВКонтакте.
Кстати, «RunClub Kostanay» принес в наш город новое веяние - набирающий популярность во всем мире плоггинг. Этот вид физической активности придуман в Швеции, в нем бегуны сочетают пользу для своего здоровья с пользой для окружающей среды. Делается это просто: бегун выходит на маршрут в перчатках и с пакетом для мусора. Во время пробежки он наполняет пакет подобранным мусором, а затем выбрасывает в мусорный контейнер.
«RunClub Kostanay» уже дважды организовал плоггинговые забеги. Третий планируется на следующей неделе.
Фото из группы ВКонтакте «RunClub Kostanay»
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