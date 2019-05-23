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drakon
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Вот так, эти штучки - называются, не 175,а c.radikal.ru 125 гр. весит одна.Эти - одна с салями,вторая с помидором и сыром моцарелла.С моцареллой- ещё не пробовал. В субботу - куплю.Стоит коробка-...
23.05.19 18:23
elektron
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
Victor Yang: Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан Тогда сформирую вопрос по другому... :-x А в чём выборные требования...
23.05.19 18:21
elektron
«Земля иностранцам продаваться не будет», заявил Токаев на встрече с костанайскими аграриями
Victor Yang: Популизм предвыборный. А как же нефтяные компании и привлечения зарубежного бизнеса? 8-)
23.05.19 18:19
Victor Yang
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
elektron: А в чём нарушение? Такой закон:online.zakon.kz 3. Проведение опроса общественного мнения без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан - влечет штраф на...
23.05.19 18:19
elektron
Казахстанцев оштрафовали за опросы по выборам в соцсетях
Генпрокуратура призвала казахстанцев не допускать нарушений выборного законодательства,// А в чём нарушение? нормальное явление. совсем крышу походу некоторым сносит! :lol:
23.05.19 18:06
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«Задачи - попасть в М-1 и сильнейшую лигу мира UFC» - костанаец Максим Коновалов заключил контракт с российским бойцовским клубом

Дмитрий ПЕТРЕНКО

23 мая 2019, 16:22 |  Спорт

26-летний костанаец, серебряный призер чемпионата мира по национальному виду спорта жекпе-жек, мастер спорта РК по жекпе-жек, средневес Максим КОНОВАЛОВ 16 мая подписал контракт с бойцовским клубом Ferrum (Челябинск).

- Очень рад подписанию контракта с динамично развивающимся клубом Ferrum, - сообщил "НГ" Максим. - Хочу поблагодарить руководство клуба, что обратило на меня внимание, оценив способности, и заключило соглашение сроком на 3 года. Я ставлю перед собой самые амбициозные задачи, среди которых пояс чемпиона М-1, в приоритете RCC и попадание в сильнейшую лигу мира - UFC. В данное время живу и тренируюсь в Челябинске.

На счету бойца 9 побед, 8 из которых одержаны досрочно, 3 поражения и одна ничья (9-3-1). На данный момент победная серия костанайца составляет 4 поединка.

Фото из личного архива
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