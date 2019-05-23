«Задачи - попасть в М-1 и сильнейшую лигу мира UFC» - костанаец Максим Коновалов заключил контракт с российским бойцовским клубом

26-летний костанаец, серебряный призер чемпионата мира по национальному виду спорта жекпе-жек, мастер спорта РК по жекпе-жек, средневес Максим КОНОВАЛОВ 16 мая подписал контракт с бойцовским клубом Ferrum (Челябинск).

- Очень рад подписанию контракта с динамично развивающимся клубом Ferrum, - сообщил "НГ" Максим. - Хочу поблагодарить руководство клуба, что обратило на меня внимание, оценив способности, и заключило соглашение сроком на 3 года. Я ставлю перед собой самые амбициозные задачи, среди которых пояс чемпиона М-1, в приоритете RCC и попадание в сильнейшую лигу мира - UFC. В данное время живу и тренируюсь в Челябинске.

На счету бойца 9 побед, 8 из которых одержаны досрочно, 3 поражения и одна ничья (9-3-1). На данный момент победная серия костанайца составляет 4 поединка.

Фото из личного архива