Низкие штрафы для банков удивили депутатов

Депутаты Мажилиса заявили, что штрафы для банков за повторное нарушение валютного законодательства слишком низкие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Штраф для банков за повторное невыполнение требований Нацбанка об устранении выявленных нарушений валютного законодательства составит 15 МРП - 37 875 тенге. Эта норма включена в пакет законодательных поправок по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.

"Из каких расчетов установлен данный размер штрафа для банка, ведь согласно тому же КоАП у нас штрафы для финорганизаций за неисполнение требований банковского законодательства варьируются от 50 до 1 000 МРП, а ведь исполнение валютного законодательства является частью исполнения банковского законодательства", - заметил депутат Аманжан Жамалов.

Глава Нацбанка Ерболат Досаев отметил, что штрафы за нарушение валютного законодательства уже предусмотрены в действующем законодательстве. Нацбанк только вводит возможность повторного штрафа за второе нарушение.

"Это не новая норма, она не увеличивается. После консультаций с Ассоциацией финансистов Казахстана считаю, что 15 МРП - приемлемый объем административного штрафа", - заявил он.

"Что такое 15 МРП для банка второго уровня? 38 тысяч тенге - разве это сумма для банка? Да и 50 МРП - это не такой большой штраф. Тем более речь идет о повторном нарушении банковского законодательства. Это как слону дробина", - возмутился спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

"Не стесняйтесь, Ерболат Аскарбекович, до второго чтения внесите адекватные размеры штрафов для банков, когда они не выполняют, тем более повторно, банковское законодательство", - обратился он к Досаеву.

В ответ глава Нацбанка пообещал отработать вопрос.