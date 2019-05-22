Низкие штрафы для банков удивили депутатов
Депутаты Мажилиса заявили, что штрафы для банков за повторное нарушение валютного законодательства слишком низкие, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: business-vector.info
Штраф для банков за повторное невыполнение требований Нацбанка об устранении выявленных нарушений валютного законодательства составит 15 МРП - 37 875 тенге. Эта норма включена в пакет законодательных поправок по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности.
"Из каких расчетов установлен данный размер штрафа для банка, ведь согласно тому же КоАП у нас штрафы для финорганизаций за неисполнение требований банковского законодательства варьируются от 50 до 1 000 МРП, а ведь исполнение валютного законодательства является частью исполнения банковского законодательства", - заметил депутат Аманжан Жамалов.
Глава Нацбанка Ерболат Досаев отметил, что штрафы за нарушение валютного законодательства уже предусмотрены в действующем законодательстве. Нацбанк только вводит возможность повторного штрафа за второе нарушение.
"Это не новая норма, она не увеличивается. После консультаций с Ассоциацией финансистов Казахстана считаю, что 15 МРП - приемлемый объем административного штрафа", - заявил он.
"Что такое 15 МРП для банка второго уровня? 38 тысяч тенге - разве это сумма для банка? Да и 50 МРП - это не такой большой штраф. Тем более речь идет о повторном нарушении банковского законодательства. Это как слону дробина", - возмутился спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
"Не стесняйтесь, Ерболат Аскарбекович, до второго чтения внесите адекватные размеры штрафов для банков, когда они не выполняют, тем более повторно, банковское законодательство", - обратился он к Досаеву.
В ответ глава Нацбанка пообещал отработать вопрос.
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Вот - главная новость,для Страны. d.radikal.ru А это всё - голоса... :lol: :-o
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Ну дык радоваться надо... живут на левом берегу Нурстаная, президентов к ним возят всяких... жастар сараи позолочены возводят... Интересно, как машины на фото из кадра вниз не скатываются? ;-)
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Молодцы. Утебаеву знаю был у неё хороший специалист и человек открытый и добрый.
Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
Это называется - прдвыборная агитация, используя служебное положение... 8-)
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
новый дом называется