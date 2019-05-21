Первый шаг к великим изобретениям - областные соревнования по техническому творчеству прошли в Костанае

Соревнования среди учащихся школ, победителей районных и городских конкурсов технического творчества прошли сегодня, 21 мая, в рамках продпроекта «Первый шаг к великим изобретениям» госпрограммы «Рухани жаңғыру». В них приняли участие 80 спортсменов из Житикаринского, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского районов, Костаная и Аркалыка.

Организатор турнира - КГУ «Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования» управления образования акимата Костанайской области.

Соревнования проходили по четырем видам технического творчества: авиамодельный, судомодельный, автомодельный спорт и начально-техническое моделирование.

Один из участников соревнований по автомоделизму - 13-летний учащийся Костанайской городской школы технического творчества Данияр ДЖАНГУШКАРОВ (на фото - второй слева).

- В нашей школе есть разные классы машин: СП, СЖ, "Формула", они отличаются скоростью и сложностью сборки, – рассказал он "НГ".

Данияр ходит в студию автомоделизма с декабря 2018 года. Пришел в школу технического творчества, чтобы научиться навыкам автомоделизма, так как ему это очень нравится. Здесь же в прошлом занимался его дядя.

Соревнования по судомоделированию в двух категориях - самоходные катера и радиоуправляемые модели - прошли на реке Тобол.

- Судомоделизм – это технический вид спорта, которому сейчас уделяется мало внимания и где требуется финансирование, спасают только спонсоры и родители, – поделился с "НГ" тренер по судомоделизму Костанайской ГШТТ Нурлан СЫЗДЫКОВ . - Наш президент говорит, что не хватает технически грамотных специалистов. А закладывается, как вы знаете, все в детстве - технически грамотное мышление закладывается у детей. Ребята могут сами изготавливать модели, знают технологию обработки различных материалов, умеют пользоваться обрабатывающим инструментом и школьное станочное оборудование осваивают. Выпускники кружка по судомоделированию очень востребованы в разных сферах. Многие из них открыли свои предприятия, потому что научились основным видам работ с техникой.

14-летний костанаец Тамерлан МАРАЛОВ занимается судомоделированием 2 года.

- Я пришел на эти соревнования с одной целью – победить, - рассказал он. - Свой корабль собирал целый год, все детали изготавливал самостоятельно. После сборки корабля покрасил его.

Победители турнира поедут на республиканские соревнования по судомодельному спорту в Караганду, а также на республиканскую техническую олимпиаду, которая пройдет в Таразе в начале июня.