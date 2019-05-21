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Victor Yang
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Новость в тему:tengrinews.kz
21.05.19 22:41
Victor Yang
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Змея Подколодная: Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?) Боюсь, что вышедший на балкон, уже никому ничего ответить не может. Как мне объясняли в один из визитов, - там снайперы натасканы...
21.05.19 22:13
Нурбанчик
Токаев прибыл в Костанайскую область
drakon: Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... Согласно данных яндекс-расписаний, до начала июня действующая ИВПП открыта, так как указаны рейсы Эйр Астаны....
21.05.19 22:07
drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Змея Подколодная: а на балкон то кто нибудь выходил?) Я точно - нет... :lol: :oops:
21.05.19 21:37
Змея Подколодная
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Свобода слова- основа демократии))) ПыСы. Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)
21.05.19 19:44
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Первый шаг к великим изобретениям - областные соревнования по техническому творчеству прошли в Костанае

Сергей КИСЕЛЕНКО

21 мая 2019, 21:52 |  Общество

Соревнования среди учащихся школ, победителей районных и городских конкурсов технического творчества прошли сегодня, 21 мая, в рамках продпроекта «Первый шаг к великим изобретениям» госпрограммы «Рухани жаңғыру». В них приняли участие  80 спортсменов из Житикаринского, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского районов, Костаная и Аркалыка. 

Организатор турнира - КГУ «Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования» управления образования акимата Костанайской области. 

Соревнования проходили по четырем видам технического творчества: авиамодельный, судомодельный, автомодельный спорт и начально-техническое моделирование. 

Один из участников соревнований по автомоделизму - 13-летний учащийся Костанайской городской школы технического творчества Данияр ДЖАНГУШКАРОВ (на фото - второй слева). 

- В нашей школе есть разные классы машин: СП, СЖ, "Формула", они отличаются скоростью и сложностью сборки, – рассказал он "НГ". 

Данияр ходит в студию автомоделизма с декабря 2018 года. Пришел в школу технического творчества, чтобы научиться навыкам автомоделизма, так как ему это очень нравится. Здесь же в прошлом занимался его дядя. 

Соревнования по судомоделированию в двух категориях - самоходные катера и радиоуправляемые модели - прошли на реке Тобол. 

- Судомоделизм – это технический вид спорта, которому сейчас уделяется мало внимания и где требуется финансирование, спасают только спонсоры и родители, – поделился с "НГ" тренер по судомоделизму Костанайской ГШТТ Нурлан СЫЗДЫКОВ . - Наш президент говорит, что не хватает технически грамотных специалистов. А закладывается, как вы знаете, все в детстве - технически грамотное мышление закладывается у детей. Ребята могут сами изготавливать модели, знают технологию обработки различных материалов, умеют пользоваться обрабатывающим инструментом и школьное станочное оборудование осваивают. Выпускники кружка по судомоделированию очень востребованы в разных сферах. Многие из них открыли свои предприятия, потому что научились основным видам работ с техникой.  

14-летний костанаец Тамерлан МАРАЛОВ занимается судомоделированием 2 года. 

- Я пришел на эти соревнования с одной целью – победить, - рассказал он. - Свой корабль собирал целый год, все детали изготавливал самостоятельно. После сборки корабля покрасил его. 

Победители турнира поедут на республиканские соревнования по судомодельному спорту в Караганду, а также на республиканскую техническую олимпиаду, которая пройдет в Таразе в начале июня.
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