Первый шаг к великим изобретениям - областные соревнования по техническому творчеству прошли в Костанае
Сергей КИСЕЛЕНКО
Соревнования среди учащихся школ, победителей районных и городских конкурсов технического творчества прошли сегодня, 21 мая, в рамках продпроекта «Первый шаг к великим изобретениям» госпрограммы «Рухани жаңғыру». В них приняли участие 80 спортсменов из Житикаринского, Аулиекольского, Карабалыкского, Костанайского районов, Костаная и Аркалыка.
Организатор турнира - КГУ «Региональный центр психологической поддержки и дополнительного образования» управления образования акимата Костанайской области.
Соревнования проходили по четырем видам технического творчества: авиамодельный, судомодельный, автомодельный спорт и начально-техническое моделирование.
Один из участников соревнований по автомоделизму - 13-летний учащийся Костанайской городской школы технического творчества Данияр ДЖАНГУШКАРОВ (на фото - второй слева).
- В нашей школе есть разные классы машин: СП, СЖ, "Формула", они отличаются скоростью и сложностью сборки, – рассказал он "НГ".
Данияр ходит в студию автомоделизма с декабря 2018 года. Пришел в школу технического творчества, чтобы научиться навыкам автомоделизма, так как ему это очень нравится. Здесь же в прошлом занимался его дядя.
Соревнования по судомоделированию в двух категориях - самоходные катера и радиоуправляемые модели - прошли на реке Тобол.
- Судомоделизм – это технический вид спорта, которому сейчас уделяется мало внимания и где требуется финансирование, спасают только спонсоры и родители, – поделился с "НГ" тренер по судомоделизму Костанайской ГШТТ Нурлан СЫЗДЫКОВ . - Наш президент говорит, что не хватает технически грамотных специалистов. А закладывается, как вы знаете, все в детстве - технически грамотное мышление закладывается у детей. Ребята могут сами изготавливать модели, знают технологию обработки различных материалов, умеют пользоваться обрабатывающим инструментом и школьное станочное оборудование осваивают. Выпускники кружка по судомоделированию очень востребованы в разных сферах. Многие из них открыли свои предприятия, потому что научились основным видам работ с техникой.
14-летний костанаец Тамерлан МАРАЛОВ занимается судомоделированием 2 года.
- Я пришел на эти соревнования с одной целью – победить, - рассказал он. - Свой корабль собирал целый год, все детали изготавливал самостоятельно. После сборки корабля покрасил его.
Победители турнира поедут на республиканские соревнования по судомодельному спорту в Караганду, а также на республиканскую техническую олимпиаду, которая пройдет в Таразе в начале июня.
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Свобода слова- основа демократии))) ПыСы. Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)