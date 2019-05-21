Сайгаки попались в фотоловушку в степи

В Иргиз-Тургайском природном резервате стая сайгаков попала в объектив фотоловушки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, передает Tengrinews.kz.

Камеру установили у водопоя. Снимки, как подчеркнул Дилдахмет, датированы маем 2019 года. Стоит отметить, что на кадрах некоторые из животных смотрят в камеру.

Сейчас в степи начался окот сайгаков, который продолжится до конца мая. Инспекторы Комитета лесного и охотничьего хозяйства работают как фельдшеры. Бэби-бум животных совпадает с приходом так называемого майского "холода Куралай": холодная погода помогает укрепить иммунитет молодым особям.

Фото со страницы Сакена Дилдахмета в Facebook