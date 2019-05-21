Поединок свободных - открытый чемпионат области по муай-тай прошел в Костанае

18-19 мая ПСК «Султан» принимал более 60 тайских боксеров со всей области.

Тимур Алимжанов из Карабалыка (в синем) выигрывает у рудничанина Сергея Климова в полуфинале категории до 57 кг

Тайский бокс или муай-тай - боевое искусство Тайланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими как прадал серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянмв) и муай лао (Лаос). Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой».

- Чемпионат проводится с целью отбора в сборную Костанайской области для участия в чемпионате Казахстана, который пройдет у нас, в Костанае, с 11-го по 14 июня, - рассказал «НГ» руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области, заместитель директора ШВСМ, мастер спорта по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ.

Гостем турнира стала команда из Нур-Султана, столичные бойцы показали достаточно высокий уровень спортивных и технических навыков.

В финале весовой категории до 63,5 кг боец из Нур-Султана Азат Балаев выиграл у тайского боксера из Карабалыкского района Данила Губы, став чемпионом Костанайской области.

Азат Балаев (в красном) в финальном поединке против Данила Губы в весе до 63,5 кг

В весе до 91 кг серебряный призер кубка мира по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата РК по кикбоксингу, костанаец Айбек Мукашев с преимуществом выиграл полуфинальный бой у Самата Исина из Костаная. Однако чемпионом в этой категории стал рудничанин Александр Якименко.

Айбек Мукашев (в синем) выигрывает у Самата Исина в полуфинальном бою в весе 91 кг

Фото Николая СОЛОВЬЕВА