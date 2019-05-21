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Мурзилка
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
yudjin: предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой Да уж, прикол года прям!
21.05.19 16:26
Мурзилка
Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в Костанае
С такой же радостью эта молодежь пусть убирает после своих посиделок. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Элементарно!
21.05.19 16:24
drakon
Токаев прибыл в Костанайскую область
А на чём, Токаев, прибыл? Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... :lol:
21.05.19 16:23
drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Трэвэл: А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? А где про это можно - прочитать... :lol: :lol:
21.05.19 16:20
Трэвэл
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
arman_kst: Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию Ну-ну... вперед и с песней!
21.05.19 16:03
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Поединок свободных - открытый чемпионат области по муай-тай прошел в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

21 мая 2019, 11:05 |  Спорт

18-19 мая ПСК «Султан» принимал более 60 тайских боксеров со всей области.

Тимур Алимжанов из Карабалыка (в синем) выигрывает у рудничанина Сергея Климова в полуфинале категории до 57 кг

Тайский бокс или муай-тай - боевое искусство Тайланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами, такими как прадал серэй (Камбоджа), томой (Малайзия), лэхвей (Мьянмв) и муай лао (Лаос). Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой».

- Чемпионат проводится с целью отбора в сборную Костанайской области для участия в чемпионате Казахстана, который пройдет у нас, в Костанае, с 11-го по 14 июня, - рассказал «НГ» руководитель Ассоциации боевых искусств Костанайской области, заместитель директора ШВСМ, мастер спорта по боксу, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ.

Гостем турнира стала команда из Нур-Султана, столичные бойцы показали достаточно высокий уровень спортивных и технических навыков.

В финале весовой категории до 63,5 кг боец из Нур-Султана Азат Балаев выиграл у тайского боксера из Карабалыкского района Данила Губы, став чемпионом Костанайской области.

Азат Балаев (в красном) в финальном поединке против Данила Губы в весе до 63,5 кг

В весе до 91 кг серебряный призер кубка мира по кикбоксингу, серебряный призер чемпионата РК по кикбоксингу, костанаец Айбек Мукашев с преимуществом выиграл полуфинальный бой у Самата Исина из Костаная. Однако чемпионом в этой категории стал рудничанин Александр Якименко.

Айбек Мукашев (в синем) выигрывает у Самата Исина в полуфинальном бою в весе 91 кг

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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