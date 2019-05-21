Здание Ледового дворца спорта вместе с имуществом выставили на торги в Рудном

Сообщение о торгах опубликовано на сайте gosreestr.kz под номером 124435. Стартовая цена лота - 103 290 303 тенге. Участники должны внести гарантийный взнос в размере 15 493 546 тенге. Обязательное условие - сохранить целевое назначение здания в течении 15 лет.

Фото gosreestr.kz

- После продажи Ледового дворца спорта с имуществом наше ведомство в течении 15 лет имеет право ежегодно осуществлять проверку выполнения покупателем обязательств, предусмотренных договором купли-продажи, - сообщил «НГ» руководитель городского отдела финансов акимата Рудного Сержан АСАНОВ. - И, более того, государство оставляет за собой контроль над объектом на 15 лет.

Общая площадь объекта - 5793,7 кв. м. Здание построено в 1980 году. Ранее оно находилось на балансе предприятия "Спортивный клуб "Рудный-2017". Уровень износа здания - до 30%.

Торги начнутся 30 мая в 10:00. Прием заявок до 8 часов утра 30 мая.