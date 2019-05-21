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Мурзилка
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
yudjin: предлагаю в четверг выйти в свет с такой обложкой Да уж, прикол года прям!
21.05.19 16:26
Мурзилка
Эко-челлендж по очистке берега Тобола от мусора прошел в Костанае
С такой же радостью эта молодежь пусть убирает после своих посиделок. Чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Элементарно!
21.05.19 16:24
drakon
Токаев прибыл в Костанайскую область
А на чём, Токаев, прибыл? Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... :lol:
21.05.19 16:23
drakon
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Трэвэл: А что же вы не написали, что вообще для всех СМИ отменили посещение объектов? А где про это можно - прочитать... :lol: :lol:
21.05.19 16:20
Трэвэл
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
arman_kst: Поэтому надо голосовать на выборах за оппозицию Ну-ну... вперед и с песней!
21.05.19 16:03
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Здание Ледового дворца спорта вместе с имуществом выставили на торги в Рудном

Георгий ГОВОРОВ

21 мая 2019, 11:40 |  Общество

Сообщение о торгах опубликовано на сайте gosreestr.kz под номером 124435. Стартовая цена лота - 103 290 303 тенге. Участники должны внести гарантийный взнос в размере 15 493 546 тенге. Обязательное условие - сохранить целевое назначение здания в течении 15 лет.

Фото gosreestr.kz

- После продажи Ледового дворца спорта с имуществом наше ведомство в течении 15 лет имеет право ежегодно осуществлять проверку выполнения покупателем обязательств, предусмотренных договором купли-продажи, - сообщил «НГ» руководитель городского отдела финансов акимата Рудного Сержан АСАНОВ. - И, более того, государство оставляет за собой контроль над объектом на 15 лет.

Общая площадь объекта - 5793,7 кв. м. Здание построено в 1980 году. Ранее оно находилось на балансе предприятия "Спортивный клуб "Рудный-2017". Уровень износа здания - до 30%.

Торги начнутся 30 мая в 10:00. Прием заявок до 8 часов утра 30 мая.
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