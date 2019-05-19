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16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
16 млн тенге на нанесение разметки, это же 40 тыс евриков, как минимум. Да за такие бабки можно все улицы Костаная коврами застелить. По чём краска то нынче? :-o
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16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
куда не глянь везде миллионы выделяются,откаты перешли на шестизначный уровень
19.05.19 20:01
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"Шахтер" забил два гола за девять минут и одержал волевую победу над "Астаной"

Vesti.kz

19 мая 2019, 21:12 |  Спорт

Футболисты "Астаны" проиграли карагандинскому "Шахтеру" в домашнем матче 11-го тура казахстанской Премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Фото: ФК "Шахтер"

Игра проходила сегодня, 19 мая, в столице и завершилась со счетом 1:2. 

Вперед "Астана" вышла на 34-й минуте, когда нападающий Роман Муртазаев поразил ворота родной команде на 34-й минуте.

При этом у "Шахтера" на 28-й из-за офсайда не был засчитан мяч угандийского форварда Кизито Луваги.

Вырвать волевую победу карагандинцы смогли в концовке матча. На 78-й минуте Марат Шахметов реализовал пенальти, который заработал вышедший на замену Жан-Али Пайруз, а на 87-й форвард сборной Эстонии Сергей Зенев воспользовался ошибкой Дмитрия Шомко в центре поля и забил второй гол с передачи хорвата Ивана Пешича.

 

Во втором сегодняшнем матче "Кайрат" c таким же счетом победил "Иртыш" и прервал серию из четырех поражений/

После 11-го тура турнирную таблицу по-прежнему возглавляет "Астана" - у столичной команды 28 очков в 13-ти играх. У "Кайсара" и "Тобола", занимающих 2-е и 3 место, по 23 очка, но в 11-ти играх.
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