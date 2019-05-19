"Шахтер" забил два гола за девять минут и одержал волевую победу над "Астаной"
Vesti.kz
Футболисты "Астаны" проиграли карагандинскому "Шахтеру" в домашнем матче 11-го тура казахстанской Премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Шахтер"
Игра проходила сегодня, 19 мая, в столице и завершилась со счетом 1:2.
Вперед "Астана" вышла на 34-й минуте, когда нападающий Роман Муртазаев поразил ворота родной команде на 34-й минуте.
При этом у "Шахтера" на 28-й из-за офсайда не был засчитан мяч угандийского форварда Кизито Луваги.
Вырвать волевую победу карагандинцы смогли в концовке матча. На 78-й минуте Марат Шахметов реализовал пенальти, который заработал вышедший на замену Жан-Али Пайруз, а на 87-й форвард сборной Эстонии Сергей Зенев воспользовался ошибкой Дмитрия Шомко в центре поля и забил второй гол с передачи хорвата Ивана Пешича.
Во втором сегодняшнем матче "Кайрат" c таким же счетом победил "Иртыш" и прервал серию из четырех поражений/
После 11-го тура турнирную таблицу по-прежнему возглавляет "Астана" - у столичной команды 28 очков в 13-ти играх. У "Кайсара" и "Тобола", занимающих 2-е и 3 место, по 23 очка, но в 11-ти играх.
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