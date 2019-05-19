Нидерланды впервые за 44 года выиграли "Евровидение"

Вечером 18 мая в Тель-Авиве состоялся финал "Евровидения-2019". На сцену вышли 26 исполнителей из разных стран, а также много звездных гостей, в том числе Верка Сердючка, Кончита Вурст и Мадонна, сообщает Tengrinews.kz.

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В большой финал удалось пройти конкурсантам из Мальты, Албании, Чехии, Германии, России, Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Беларуси, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии и Испании. Именно в таком порядке они выступили в концерте.

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Американская суперзвезда Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды на "Евровидении". Певица исполнила свой новый сингл Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer. По информации СМИ, израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс заплатил Мадонне за выступление 1,3 миллиона долларов.

Победителя определили путем голосования жюри и зрителей. Члены жюри свой выбор сделали накануне, а зрители проголосовали после выступления всех конкурсантов.

По итогам голосования первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, которого букмекеры называли одним из фаворитов. Исполнитель получил 492 балла.

Артист выдал яркое представление с песней Arcade. Он сделал ставку на голос, пожертвовав спецэффектами. Голландец пел под аккомпанемент рояля.

В последний раз Нидерланды выигрывали "Евровидение" 44 года назад.

На втором месте оказался итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов). Третью строчку занял российский певец Сергей Лазарев с песней Scream (369 баллов).