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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Все мы были - Пионерами! b.radikal.ru С Праздником,дорогие, Товарищм... :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 19.05.2019 - 12:32]
19.05.19 12:28
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Мусоросжигание - модно, как ветрогенераторы, но дорого, и местами нецелесообразно. В Европе проблема с площадями, а в Канаде и КЗ места валом, можем себе позволить такую роскошь, как свалки.
19.05.19 01:44
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
По сжиганию мусора Канада сильно отстает от ваших европ. Но тем не менее тут чисто, потому что люди у себя под окнами не гадят, а коммунальные службы работают как надо. Даже частный сектор -...
19.05.19 01:40
maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
elektron: Невыгодно возиться с этим. Сжечь и получить тепло - самый оптимальный вариант.
19.05.19 01:32
elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Ох уж эти канадцы, им бы всё сжигать. Можно же просто растворить :lol: сделать вполне полезный рабочий материал например 8-)
19.05.19 00:16
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Нидерланды впервые за 44 года выиграли "Евровидение"

Tengrinews.kz

19 мая 2019, 10:10 |  Культура

Вечером 18 мая в Тель-Авиве состоялся финал "Евровидения-2019". На сцену вышли 26 исполнителей из разных стран, а также много звездных гостей, в том числе Верка Сердючка, Кончита Вурст и Мадонна, сообщает Tengrinews.kz.

© Reuters

В большой финал удалось пройти конкурсантам из Мальты, Албании, Чехии, Германии, России, Дании, Сан-Марино, Северной Македонии, Швеции, Словении, Кипра, Нидерландов, Греции, Израиля, Норвегии, Великобритании, Исландии, Эстонии, Беларуси, Азербайджана, Франции, Италии, Сербии, Швейцарии, Австралии и Испании. Именно в таком порядке они выступили в концерте.

© Twitter

Американская суперзвезда Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды на "Евровидении". Певица исполнила свой новый сингл Future совместно с рэпером Quavo, а также хит 1989 года Like A Prayer. По информации СМИ, израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс заплатил Мадонне за выступление 1,3 миллиона долларов.

Победителя определили путем голосования жюри и зрителей. Члены жюри свой выбор сделали накануне, а зрители проголосовали после выступления всех конкурсантов. 

По итогам голосования первое место занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, которого букмекеры называли одним из фаворитов. Исполнитель получил 492 балла. 

Артист выдал яркое представление с песней Arcade. Он сделал ставку на голос, пожертвовав спецэффектами. Голландец пел под аккомпанемент рояля.

В последний раз Нидерланды выигрывали "Евровидение" 44 года назад. 

На втором месте оказался итальянец Mahmood с песней Soldi (465 баллов). Третью строчку занял российский певец Сергей Лазарев с песней Scream (369 баллов).
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