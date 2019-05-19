«Имея кадровые проблемы, заслуженно победили» - главный тренер "Тобола" о матче с "Атырау"

Главные тренеры "Тобола" и "Атырау" на пресс-конференции прокомментировали игру этих команд, которая прошла вечером 18 мая в Костанае в рамках 11 тура Премьер-лиги чемпионата РК и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Главный тренер "Атырау" Олег ДУЛУБ был немногословен.

- Довольно интересная игра по содержанию, но не хватило... - сказал он. - Небольшая психологическая выхолощенность после победы над «Кайратом» (в предыдущем туре "Атырау" обыграл "Кайрат" со счетом 2:1 - "НГ"). В целом сложно сказать, что мы игрой довольны, но моменты были очень хорошие с нашим исполнением.

- Что помешало вам сегодня победить, помимо того фактора, который вы назвали? - спросил корреспондент «НГ»

- Я думаю, все-таки основным был психологический фактор. Такая легкая выхолощенность, не было цельной команды. В какие-то моменты игры мы раскрылись, особенно третий мяч. Потеря концентрации внимания при исполнении стандартов.

- Планируете какое-либо усиление в трансферное окно?

- Да, конечно, когда оно будет отрыто, я думаю, что несколько новых футболистов вы увидите.

Чуть позже на пресс-конференции появился главный тренер ФК «Тобол» Валерий ГАЗЗАЕВ.

- В целом заслуженно победили, - отметил он. - И по результату, и очень хорошее содержание игры. На первых минутах матча мы столкнулись с достаточно плотной оборонительной игрой соперника. Практически всей командой они пытались оборонятся. Мы старались взломать оборону, за счет быстрого контроля мяча, быстрой смены направления атаки, активной, агрессивной игрой на чужой половине поля.

Во втором тайме еще быстрее стали разыгрывать мяч. Внесли корректировки, ребята очень старались выполнить весь тактический план на игру. С чем я поздравляю всех наших болельщиков, наших игроков - с заслуженной победой! Наши игроки показали, что достаточно хорошо отреагировали после болезненного выездного поражения в прошлом туре (от "Кайсара" в Кызылорде со счетом 5:1 - "НГ").

Хотели, прежде всего, доказать своим болельщикам, которые так нас всегда тепло поддерживают. Та игра была провальная, с одной стороны, но было проведено столько игр сначала первенства и, возможно, в той игре мы потеряли концентрацию. Хотел бы сказать, что на то есть объективные обстоятельства. Нужно понимать, что мы проводим игры в достаточно плотном календарном графике. Имея непростые кадровые проблемы, команда, тем не менее, старается сражаться и биться за результат в каждом матче.

- Когда ориентировочно восстановится и выйдет на поле Дмитрий Мирошниченко? - спросил корреспондент "НГ".

- Дима уже в расположении команды. Сейчас ему предстоит полная и окончательная реабилитация. Есть план этого. Но пока еще в ближайшее время не будет глубокого медицинского обследования и поэтому на данный момент сказать сложно. Но могу сказать, что состояние его уже очень стабильное. В связи с отравлением он потерял очень много килограммов, очень сильно похудел. Мы надеемся, что сроки реабилитации будут как можно меньше. как только это произойдет и буде информация, я вам обязательно об этом скажу. С Себаи та же история, но есть предположения, что он начнет тренироваться в общей группе через неделю, может, чуть раньше. Квеквескири получил микротравму приводящей мышцы бедра. Слава богу, ничего такого глобального не произошло. Но он никак не мог сегодня принять участие в игре, ему нужна была пауза, потому что у нас дальше очень ответственные игры. Также у нас сегодня отсутствовал Клещенко - наблюдается воспалительный процесс мышцы бедра, травмы не было. Но если бы мы сегодня рискнули и его выставили в состав, с большой долей вероятности он получил бы ее. Квеквескири и Клещенко - это те игроки, которые, по большому счету, с начала первенства проводят все игры по 90 минут без замен.

Корреспондент "НГ" попросил прокомментировать конфликт в штрафной зоне между футболистом "Тобола" Виктором Дмитренко и игроком "Атырау", в результате которого по две желтые карточки получили и хозяева, и гости.

- По поводу потасовки сложно сказать, далеко от меня был момент, - ответил Газзаев.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА