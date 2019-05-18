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"Тобол" разгромил "Атырау" и сократил отставание от "Астаны"
18 мая 2019, 19:03 | Спорт
Костанайский "Тобол" нанес крупное поражение "Атырау" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото с сайта ФК "Тобол"
Встреча состоялась в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Максим Федин (44-я минута), Артурас Жулпа (53-я) и Руслан Валиуллин (93-я).
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 23 очка и сократил отставание от лидирующей "Астаны" (28). В активе "Атырау", который прошлом туре обыграл "Кайрат", осталось десять баллов и предпоследняя строчка.
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