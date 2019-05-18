"Тобол" разгромил "Атырау" и сократил отставание от "Астаны"

Костанайский "Тобол" нанес крупное поражение "Атырау" в 11-м туре казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Тобол"

Встреча состоялась в Костанае и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Максим Федин (44-я минута), Артурас Жулпа (53-я) и Руслан Валиуллин (93-я).

Благодаря этой победе "Тобол" набрал 23 очка и сократил отставание от лидирующей "Астаны" (28). В активе "Атырау", который прошлом туре обыграл "Кайрат", осталось десять баллов и предпоследняя строчка.