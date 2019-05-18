Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в шести областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Непогода ожидается в Туркестанской, Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

19 мая в Акмолинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный от 15 до 20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду.

В Нур-Султане ночью 19 мая ожидается гроза. Утром и днем ветер северо-западный с переходом в юго-западный, порывы от 15 до 20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

19 мая в Туркестанской области ожидаются местами грозы, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане - ветер также юго-западный с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

В Северо-Казахстанской области и Петропавловске местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью местами 15-20 метров, днем 15-20, с порывами от 23 до 28 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

Днем 19 мая в Кызылординской области местами будут сохраняться гроза, шквал и пыльная буря. Ветер ожидается северо-западный 15-20 метров в секунду, с порывами до 23 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

19 мая в Костанайской области и Костанае местами ожидаются гроза, град, ветер западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95 процентов.

В Восточно-Казахстанской области днем 19 мая ожидаются местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный с переходом в юго-западный, скорость 15-20 метров в секунду, днем возможно с порывами до 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске и Семее также ожидается гроза.