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yudjin
И вновь о переводе времени
Тот самый: Молодцы, что пишете! Да, пишут не только в газете, но и ...письма! Сегодня сам видел 4 объёмных конверта больше, чем по пол кило каждое с 3000 подписей и адресатами в руководстве...
17.05.19 22:26
Тот самый
И вновь о переводе времени
Молодцы, что пишете! Может в этом году получится и переведем время
17.05.19 22:05
drakon
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
Добринцофф: Так, что и за это то же ПКСК будет отвечать? Можно мусоров - нанять, пусть охраняют ваши- мусорки. Каламбур... :lol: :oops:
17.05.19 21:50
drakon
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
elektron: мусороубирательная компания, со своевременным вывозом мусора. Виталий, забыл ещё мусороперерабатывающий завод- назвать.Тогда будет - порядок... :lol: :oops:
17.05.19 21:46
elektron
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
maxsaf: Мне кажется что хотя-бы как временную меру нужно ввести материальное поощрение жителей с активной гражданской позицией, и нарушителей быстро найдут и привлекут к ответственности, и за их...
17.05.19 21:11
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Дождь, снег и даже град - прогноз погоды в Костанае и области на выходные

Георгий ГОВОРОВ

17 мая 2019, 16:32 |  Общество

В эти выходные дни и первый день следующей недели Костанайская область будет под влиянием ложбины северного циклона, из-за которого в регионе сохранится неустойчивая погода.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 18 мая, синоптики на большей части области ночью ждут дождь, который местами может продолжиться и днём. Температура ночью +3...+8, местами +11, а днём +11...+16, местами +19 градусов. В областном центре ночью и утром дождь, столбики термометров покажут ночью +4...+6, днём +13...+15 градусов

- В воскресенье, 19 мая, предположительно будет дождь, температура ночью 0...+5, местами +8, днём +10...+15, местами +18 градусов, - рассказала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ситуация может ухудшиться в понедельник, 20 мая, когда в области ночью предположительно будут местами осадки в виде дождя и снега, а днём местами вероятны дождь, гроза, град, шквалистый ветер и туман. Температура воздуха ночью может опуститься до -3.

В областном центре 19 и 20 мая облачно, дождь и порывы ветра до 20 м/с. В воскресенье ждут температуру ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов. В понедельник ночью +1...+3, днём +12...+14 градусов.

Ветер в эти дни по области ожидается северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.
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