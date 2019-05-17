Дождь, снег и даже град - прогноз погоды в Костанае и области на выходные

В эти выходные дни и первый день следующей недели Костанайская область будет под влиянием ложбины северного циклона, из-за которого в регионе сохранится неустойчивая погода.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 18 мая, синоптики на большей части области ночью ждут дождь, который местами может продолжиться и днём. Температура ночью +3...+8, местами +11, а днём +11...+16, местами +19 градусов. В областном центре ночью и утром дождь, столбики термометров покажут ночью +4...+6, днём +13...+15 градусов

- В воскресенье, 19 мая, предположительно будет дождь, температура ночью 0...+5, местами +8, днём +10...+15, местами +18 градусов, - рассказала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ситуация может ухудшиться в понедельник, 20 мая, когда в области ночью предположительно будут местами осадки в виде дождя и снега, а днём местами вероятны дождь, гроза, град, шквалистый ветер и туман. Температура воздуха ночью может опуститься до -3.

В областном центре 19 и 20 мая облачно, дождь и порывы ветра до 20 м/с. В воскресенье ждут температуру ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов. В понедельник ночью +1...+3, днём +12...+14 градусов.

Ветер в эти дни по области ожидается северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.