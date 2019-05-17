Дождь, снег и даже град - прогноз погоды в Костанае и области на выходные
Георгий ГОВОРОВ
В эти выходные дни и первый день следующей недели Костанайская область будет под влиянием ложбины северного циклона, из-за которого в регионе сохранится неустойчивая погода.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
В субботу, 18 мая, синоптики на большей части области ночью ждут дождь, который местами может продолжиться и днём. Температура ночью +3...+8, местами +11, а днём +11...+16, местами +19 градусов. В областном центре ночью и утром дождь, столбики термометров покажут ночью +4...+6, днём +13...+15 градусов
- В воскресенье, 19 мая, предположительно будет дождь, температура ночью 0...+5, местами +8, днём +10...+15, местами +18 градусов, - рассказала «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Ситуация может ухудшиться в понедельник, 20 мая, когда в области ночью предположительно будут местами осадки в виде дождя и снега, а днём местами вероятны дождь, гроза, град, шквалистый ветер и туман. Температура воздуха ночью может опуститься до -3.
В областном центре 19 и 20 мая облачно, дождь и порывы ветра до 20 м/с. В воскресенье ждут температуру ночью +3...+5, днём +13...+15 градусов. В понедельник ночью +1...+3, днём +12...+14 градусов.
Ветер в эти дни по области ожидается северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 159
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
И вновь о переводе времени
Тот самый: Молодцы, что пишете! Да, пишут не только в газете, но и ...письма! Сегодня сам видел 4 объёмных конверта больше, чем по пол кило каждое с 3000 подписей и адресатами в руководстве...
И вновь о переводе времени
Молодцы, что пишете! Может в этом году получится и переведем время
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
Добринцофф: Так, что и за это то же ПКСК будет отвечать? Можно мусоров - нанять, пусть охраняют ваши- мусорки. Каламбур... :lol: :oops:
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
elektron: мусороубирательная компания, со своевременным вывозом мусора. Виталий, забыл ещё мусороперерабатывающий завод- назвать.Тогда будет - порядок... :lol: :oops:
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
maxsaf: Мне кажется что хотя-бы как временную меру нужно ввести материальное поощрение жителей с активной гражданской позицией, и нарушителей быстро найдут и привлекут к ответственности, и за их...