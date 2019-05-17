"Кайсар" оштрафован за неподобающее поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола оштрафовал ФК "Кайсар" по итогам матча КПЛ с "Тоболом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт организации.

Фото: kazfootball.kz

"За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в зажигании фаера болельщиками команды "Кайсар" и выходе на поле болельщиков указанной команды, в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на футбольный клуб "Кайсар" наложить штраф в размере 300 МРП. Футбольный клуб "Кайсар" должен оплатить штраф до 15 июня 2019 года включительно", - говорится в сообщении.