Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае

Торжественная церемония открытия памятника президенту Академии наук Каз. ССР Умирзака Султангазина прошла сегодня, 17 мая, во дворе Костанайского государственного педагогического университета, который носит имя ученого. Перед бюстом ученого расстелили красную ковровую дорожку, по которой позднее прошли почетные гости, преподаватели КГПУ и студенты, чтобы возложить цветы.

- На заре независимости в Казахстан приезжали иностранцы, оценивали состояние наших посевов, - сообщил на церемонии перед открытием памятника академик Национальной академии наук РК Кенжегали САГАДИЕВ. - Иностранцы хотели владеть ситуацией, потому что это влияло на мировые цены зерна. Вскоре такие поездки прекратились, потому что академик Султангазин с помощью дистанционного зондирования всё это исследовал, при этом он не привлекал огромную армию учёных. И каждый раз давал точные прогнозы о состоянии плодородия зерновых в нашем регионе.

Умирзак Султангазин родился в посёлке Кара-Оба Урицкого района Кустанайской области Казахской ССР. Скончался в 2005 году.

- Султангазина я знаю уже 45 лет. Был его студентом. Его лекции сделали меня специалистом в области численных методов для задач математической физики, - с улыбкой сказал депутат сената Парламента РК, экс-министр образования и науки Бакытжан ЖУМАГУЛОВ. - Этот памятник ещё послужит в воспитании студентов. Будете сачковать - он посмотрит на такого ученика с укором. А если хорошо - Умирзак Махмутович обязательно вам улыбнётся.

Кроме того, в честь Султангазина сегодня назвали аудиторию в КГПУ.

Справка "НГ"

Умирзак Махмутович Султангазин - математик, академик Академии наук КазССР (1983), доктор физико-математических наук (1972), профессор (1974), Почётный член Российской академии космонавтики, Директор Института космических исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан. Специалист в области численных методов решения задач математической физики.

Родился 4 октября 1936 года в посёлке Кара-Оба Урицкого района Кустанайской области Казахской ССР, умер 23 мая 2005 года после тяжёлой болезни в лечебной клинике Берлина.

Окончил в 1958 году Казахский университет и работал там до 1978 года в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой вычислительной математики.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте математики Сибирского отделения Академии наук СССР на тему «Метод расщепления для кинетического уравнения переноса». Совместно с Г. И. Марчуком обосновал применение метода расщепления для уравнений переноса излучения и доказал его сходимость в этом случае.

С 1978 года - директор Института математики и механики АН КазССР. в 1988-1994 гг. - президент Академии наук Казахстана. В 1990—1991 годах являлся членом ЦК КПСС.

В 1987 году за цикл работ по теории переноса удостоен Государственной премии СССР.

Указом Президента СССР от 18.12.1991 № УП-3048 за большой вклад в использование достижений космической науки в интересах народного хозяйства и активное участие в подготовке и осуществлении полета космического корабля «Союз ТМ-13» награждён орденом Ленина.

Источник: Википедия