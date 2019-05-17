Форум
Маркс
Светофор почти не виден
maxsaf: Шах и мат противникам кронирования :lol: Шах и мат дровосекам. Если после такого дикого кронирования не решены элементарные проблемы, то зачем эти работы вообще были нужны? Нужно было...
17.05.19 15:13
Сергей_я
Ольга КОЛОКОЛОВА: «До последней капли… репутации»
yudjin: в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15. ну они то сильно не переживают, госучреждения у них основной контингент.
17.05.19 15:09
yudjin
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: а, главное, штрафовать ПКСК. тут не согласен. К примеру вот площадка: c.radikal.ru вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК. Какой штрафовать?
17.05.19 14:25
drakon
Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
Тимур Гафуров: памятник - в широком смысле, и бюст - в узком смысле. Спасибо, всё понял... :lol: :oops:
17.05.19 14:21
Добринцофф
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: главное, штрафовать ПКСК С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна...
17.05.19 14:12
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

17 мая 2019, 12:26 |  Культура

Торжественная церемония открытия памятника президенту Академии наук Каз. ССР Умирзака Султангазина прошла сегодня, 17 мая, во дворе Костанайского государственного педагогического университета, который носит имя ученого. Перед бюстом ученого расстелили красную ковровую дорожку, по которой позднее прошли почетные гости, преподаватели КГПУ и студенты, чтобы возложить цветы.

- На заре независимости в Казахстан приезжали иностранцы, оценивали состояние наших посевов, - сообщил на церемонии перед открытием памятника академик Национальной академии наук РК Кенжегали САГАДИЕВ. - Иностранцы хотели владеть ситуацией, потому что это влияло на мировые цены зерна. Вскоре такие поездки прекратились, потому что академик Султангазин с помощью дистанционного зондирования всё это исследовал, при этом он не привлекал огромную армию учёных. И каждый раз давал точные прогнозы о состоянии плодородия зерновых в нашем регионе.

Умирзак Султангазин родился в посёлке Кара-Оба Урицкого района Кустанайской области Казахской ССР. Скончался в 2005 году.

- Султангазина я знаю уже 45 лет. Был его студентом. Его лекции сделали меня специалистом в области численных методов для задач математической физики, - с улыбкой сказал депутат сената Парламента РК, экс-министр образования и науки Бакытжан ЖУМАГУЛОВ. - Этот памятник ещё послужит в воспитании студентов. Будете сачковать - он посмотрит на такого ученика с укором. А если хорошо - Умирзак Махмутович обязательно вам улыбнётся.

Кроме того, в честь Султангазина сегодня назвали аудиторию в КГПУ.

Справка "НГ"

Умирзак Махмутович Султангазин - математик, академик Академии наук КазССР (1983), доктор физико-математических наук (1972), профессор (1974), Почётный член Российской академии космонавтики, Директор Института космических исследований Министерства образования и науки Республики Казахстан. Специалист в области численных методов решения задач математической физики.

Родился 4 октября 1936 года в посёлке Кара-Оба Урицкого района Кустанайской области Казахской ССР, умер 23 мая 2005 года после тяжёлой болезни в лечебной клинике Берлина.

Окончил в 1958 году Казахский университет и работал там до 1978 года в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой вычислительной математики.

В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте математики Сибирского отделения Академии наук СССР на тему «Метод расщепления для кинетического уравнения переноса». Совместно с Г. И. Марчуком обосновал применение метода расщепления для уравнений переноса излучения и доказал его сходимость в этом случае.

С 1978 года - директор Института математики и механики АН КазССР. в 1988-1994 гг. - президент Академии наук Казахстана. В 1990—1991 годах являлся членом ЦК КПСС.

В 1987 году за цикл работ по теории переноса удостоен Государственной премии СССР.

Указом Президента СССР от 18.12.1991 № УП-3048 за большой вклад в использование достижений космической науки в интересах народного хозяйства и активное участие в подготовке и осуществлении полета космического корабля «Союз ТМ-13» награждён орденом Ленина.

Источник: Википедия
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.05.19 13:49 "Кайсар" оштрафован за неподобающее поведение болельщиков
17.05.19 11:47 Жителя Алматы привлекли к ответственности после комментариев в Instagram
17.05.19 10:34 Зрители массово требуют переснять восьмой сезон "Игры престолов"
17.05.19 10:01 За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
17.05.19 09:42 В график встреч акима Костаная с населением внесли коррективы
17.05.19 09:18 Корейский мост перекроют в Костанае
16.05.19 19:53 Неправильное нанесение двойной сплошной линии на ул. Тауелсиздик объяснили в отделе ЖКХ акимата Костаная
16.05.19 13:47 Назарбаев: Есть один президент, и он главный
16.05.19 12:05 "Приемную на дороге" проведут полицейские Костанайской области
16.05.19 11:34 4,5 млн тенге за взятку - приговор по делу экс-заместителя акима Федоровского района

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* drakon
Re: Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.19 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что это не памятник,
а бюст. Может я неправ?... :lol:
Профайл

§ Тимур Гафуров
Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 432
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 17.05.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне кажется, что это не памятник, а бюст.


Памятник — скульптура или архитектурное сооружение, предназначенные для увековечения чего-либо (Википедия).
В данном случае это и памятник - в широком смысле, и бюст - в узком смысле.
Профайл Посетить вебсайт

* drakon
Памятник академику Умирзаку Султангазину открыли в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16273
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.05.19 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
памятник - в широком смысле, и бюст - в узком смысле.

Спасибо, всё понял... :lol: :oops:
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 175
Пользователей: 4
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх