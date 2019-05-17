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maxsaf: Шах и мат противникам кронирования :lol: Шах и мат дровосекам. Если после такого дикого кронирования не решены элементарные проблемы, то зачем эти работы вообще были нужны? Нужно было...
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Сергей_я
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yudjin: в то время как "субъект рынка", выписываемый по разнарядке - штук 10-15. ну они то сильно не переживают, госучреждения у них основной контингент.
17.05.19 15:09
yudjin
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таноми52: а, главное, штрафовать ПКСК. тут не согласен. К примеру вот площадка: c.radikal.ru вокруг 3 дома, жильцы которых выносят сюда мусор... у каждого свой ПКСК. Какой штрафовать?
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Добринцофф
За скопление мусора на контейнерных площадках начали штрафовать жителей Костаная
таноми52: главное, штрафовать ПКСК С таким же успехом можно и вас оштрафовать,не пойму причем здесь ПКСК,свалка мусора в неположенном месте-это административное нарушение и заниматься этим должна...
17.05.19 14:12
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Зрители массово требуют переснять восьмой сезон "Игры престолов"

17 мая 2019, 10:34 |  Культура

Поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org несколько дней назад, ее уже подписали более 660 тысяч человек, передает Tengrinews.kz.

© HBO

"Создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс показали себя крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл", - говорится в тексте петиции.

"Игра престолов" - один из самых популярных сериалов в мире. Фильм снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

В США предпоследняя серия восьмого сезона саги установила рекорд, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфирном показе. Среднее число зрителей оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов больше, чем в седьмом сезоне.

Последнюю серию фильма покажут в ночь с 19 на 20 мая.
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