Зрители массово требуют переснять восьмой сезон "Игры престолов"

Поклонники телесериала "Игра престолов" требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон. Соответствующая петиция появилась на сайте change.org несколько дней назад, ее уже подписали более 660 тысяч человек, передает Tengrinews.kz.

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"Создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс показали себя крайне некомпетентными авторами, когда у них нет исходного материала (то есть книг), к которому можно обратиться. Этот сериал заслуживает последнего сезона, который бы имел смысл", - говорится в тексте петиции.

"Игра престолов" - один из самых популярных сериалов в мире. Фильм снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где несколько аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

В США предпоследняя серия восьмого сезона саги установила рекорд, собрав 18,4 миллиона просмотров в эфирном показе. Среднее число зрителей оценивается в 43 миллиона на серию, что на 10 миллионов больше, чем в седьмом сезоне.

Последнюю серию фильма покажут в ночь с 19 на 20 мая.