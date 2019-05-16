Депутат Смирнова: Зарплата начинающих учителей не должна быть ниже средней по стране

Мажилисмены предложили изменить процедуру аттестации педагогов, передает Informburo.kz.

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На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат фракции КНПК Ирина Смирнова подняла вопрос оплаты труда учителей. Она отметила, что зарплата даже начинающего педагога или воспитателя не должна быть ниже средней по стране.

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра Ирина Смирнова раскритиковала систему проведения внеочередных аттестаций, которые позволяют педагогам претендовать на увеличение зарплаты.

"Внеочередную аттестацию, к примеру, 2018 года для стимулирования труда педагогов, по версии МОН, провели в противовес здравому смыслу в дни школьных выпускных экзаменов. В 2019 ожидается та же история", – сказала Ирина Смирнова.

Депутат отметила, что, по её ощущениям, аттестацию провели для того, чтобы не дать возможности повысить заработную плату сразу всем педагогам, а только тем, кто смог участвовать во внеочередной аттестации и успешно её сдал.

"Как всегда, самой уязвимой фигурой оказался сельский учитель. Приехать в пункт тестирования к 8 утра. Значит, выехать либо ночью, либо заранее. Это ещё затраты при небольшой оплате труда, об увеличении которой якобы так пекутся. Так же, как и учащиеся на ЕНТ, они прошли через рамку металлоискателя, окрики и понукания комиссии. Всё это подаётся под соусом коллегиальности, открытости, системности, прозрачности и объективности", – добавила депутат.

Она отметила, что Министерство образования и науки РК отрапортовало о том, что аттестация проводится исключительно по желанию каждого педагога, однако фактически участвовать в ней должен любой, кто рассчитывает на повышение зарплаты.

"Получить доплату можно только пройдя экзаменацию. Понятно, почему достаточно много – 20% всех учителей – пожелали участвовать", – сказала Ирина Смирнова.

По её мнению, в правилах проведения внеочередной аттестации нет миссии, целей и задач. Зато подробно указаны процедуры проведения. Подробно описано, как будет проводиться контроль, идентификация личности.

"Сквозь строки так и сквозит недоверие, выявление, усиленный контроль. Для участия кроме заявления и документов педагог должен представить отзывы, результаты анкетирования обучающихся, их родителей, коллег, администрации. По каждому заявителю экспертной комиссией выносится решение: рекомендовать или нет. То есть намерение аттестоваться ещё должно быть подтверждено комиссией. Не усматривается ли здесь субъективность подхода? Зависимость от администрации?" – сказала депутат.

Она подчеркнула, что ещё более субъективным является второй этап – представление в комиссию портфолио, которое должно доказать успехи учителя.

"И всё это в итоге только для того, чтобы решить вопрос доплаты. Но так никогда учитель не будет получать оплату хотя бы среднюю по стране. Молодой педагог не сможет получать достаточную оплату сразу по приходу в школу. Доказательством является то, что и после проведения аттестации повышения для части учителей оплаты труда в целом по стране зарплата в образовании осталась одной из самых низких", – возмутилась Ирина Смирнова.

Депутат заявила, что МОН бросает новые ресурсы на эту процедуру, в которой нет заботы о развитии учительского потенциала, а лишь желание усилить контроль.

Ирина Смирнова предложила Министерству образования и науки изменить подходы к оценке работы педагогов и оплате их труда.