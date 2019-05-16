«Женой спортсмена тяжело быть в каких-то моментах» - семья Нурбола Жумаскалиева стала лауреатом городского тура национального конкурса «Мерейлi отбасы»

Итоги городского тура, прошедшего в Костанае, подвели 15 мая на сцене ДК «Мирас». Участникам и призерам конкурса - образцовым семьям - вручили дипломы и памятные подарки. Награждение проводили профессор КГУ Юрий Бондаренко, кандидат психологических наук Лилия Саркисян, генерал-майор КНБ в отставке Михаил Дауенов и другие известные в регионе люди.

Нурбол и Асель Жумаскалиевы стали лауреатами в номинации «За поддержание престижа города Костаная в Республике Казахстан»

Одним из примеров крепкого очага стала семья кавалера ордена «Курмет», спортивного директора ФК "Тобол" Нурбола ЖУМАСКАЛИЕВА, победившая в номинации «За поддержание престижа города Костаная в Республике Казахстан». Мать троих детей Асель ЖУМАСКАЛИЕВА специализируется на фотосъемке новорожденных.

- Я очень люблю детей. Возможно, это нескромно будет звучать, но они успокаиваются у меня на руках, - сказала она на церемонии награждения.

Дочь Жумаскалиевых Сафия тоже поделилась своими мыслями на сцене

- Я занимаюсь танцами, папа не хочет, чтобы я занималась футболом, - засмеялась она.

Сын Нурбола Адам уже идет по стопам отца - играет в футбол и занимает призовые места. Самый маленький ребенок в семье - 7-месячный Сулейман.

- Расскажите, каково это быть женой знаменитого профессионального спортсмена? - спросил Асель Жумаскалиеву после награждения корреспондент «НГ».

- Я думаю, женой спортсмена тяжело быть в каких-то моментах... - ответила она. - Постоянное отсутствие супруга. При рождении детей его не было. Только в последний раз, в третий, он присутствовал даже при родах. А так мы постоянно без него, вот это плохо. А вообще, я думаю, любая профессия сложна по-своему, есть свои плюсы и минусы.

- Присутствовал прямо при родах или все-таки стоял за дверью?

- В самый момент икс он стоял за дверью, - засмеялась Асель.

- Где сейчас ваш младший сын?

- Наш младший остался сегодня с бабушкой.

- Нурбол, насколько тяжело совмещать карьеру профессионального футболиста и роль семьянина?

- Быть родителем - это большая ответственность, - ответил Нурбол Жумаскалиев. - Самое главное для нас - воспитание детей, самое главное - это семья. Если в семье будет порядок, то и работе будешь отдаваться полностью, независимо ни от чего. Семья всегда должна быть и есть для нас на первом месте. Конечно, бывает, что не успеваешь где-то по времени, но это работа. Когда едешь на сборы, переезды, отъезды, опять же - потом наверстываешь упущенное, когда у тебя бывает свободное время. Стараешься компенсировать свое отсутствие, побольше уделять времени детям, семье.

Первое место в городском туре заняла семья Шакиржановых. Айбола и Ажар - актеры казахского театра драмы им.Омарова, оба отмечены наградами за вклад в театральное искусство. Айбол снялся в кино, удостоен звания «Мәдениет қайраткері». В семье двое детей. Асыл - ученица двух школ: Назарбаев интеллектуальной школы и музыкальной по классу домбры. Санжар учится в школе для одаренных детей им. Алтынсарина и в музыкальной школе по классу гитары. Санжар уже играл в спектаклях казахского театра.

Семья Шакиржановых стала обладателем диплома 1-й степени городского тура национального конкурса «Мерейлi отбасы»

Серебро досталось семье Жарасбаевых. Глава семьи Алмат - офицер, пограничник, заместитель начальника десантно-штурмовой заставы, в своё время работал в Службе охраны президента. Был удостоен звания «Лучший телохранитель». Он чемпион РК по стрельбе из боевого оружия, мастер спорта по многоборью, награжден медалью за безупречную службу в ВС РК, нагрудными знаками «Үздік маман» и «Воин-спортсмен 1-степени». Вместе с женой Зибагуль, которая работает учителем, воспитывают сыновей - Алпамыса и Таймаса. Дети занимаются в секции рукопашного боя и кружке национальных музыкальных инструментов.

Семью Жарасбаевых наградили дипломом 2-й степени

Бронза досталась семье Минко. Александр и Айша – родители четверых детей: Артема, Кирилла, Анастасии и Арсения. Александр - учитель физкультуры, работает в СШ № 1, продолжает педагогическую династию, его отец и мать – отличники профтехобразования Казахской ССР. Когда–то он мечтал стать профессиональным военным, но теперь эту мечту осуществляет Артем - старший лейтенант, командир роты штабного батальона, награжденный медалью «Ел корганы». Учителем хочет стать Кирилл, ученик 9 класса СШ № 1.

Семья Минко получила диплом 3-ей степени

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО