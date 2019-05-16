Найти «Золото партии» и пообщаться с рыцарями - «Ночь в музее-2019» пройдет в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Ставшая традиционной акция пройдет в областном историко-краеведческом музее (ул. Алтынсарина 115) 17 мая с 18 часов до 23 часов.
Гости музея смогут познакомиться с древними технологиями металлургии, покататься на лошадях, которых предоставят детско-юношеская школа национальных видов спорта и ТОО «Казак тулпары», обсудить воинские вопросы с батырами и рыцарями из Костанайского отделения клуба исторической реконструкции «Темир тумен».
На территории музея развернутся мастер-классы йоги, индийских танцев, фламенко и зумбы. Костанайцев ждут уникальные экспозиции ночного музея: выставка новых поступлений, антропологическая выставка «Облик далеких предков», выставка рогов из остеологической коллекции «Короны царства животных» и интерактивная выставка «Музей на ощупь».
Также в программе мероприятия: исторический квест «Золото партии», представление детского театра «Сюрприз», детская игровая зона, зажигательная вокально-танцевальная программа, мастер-классы и выставка-ярмарка прикладного искусства, селфи и фотосессии в музейных интерьерах, чаепитие в музейном "трактире".
Вход свободный.
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