Форум
Мишаня
Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
drakon: Могу - поспорить. 9 июня - опять все "дружно" - сломются... Не, не сломаются. Будут дружно вещать о победе кандидата, набравшего 146% голосов избирателей. Опыт соседа есть уже...
14.05.19 16:54
Козлов я
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Консультант "Белых касок"?
14.05.19 16:44
Серый волк
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Маркс: Кстати, для полноты ощущений нужно оставлять несколько кабинок с манекенами и открытыми дверями Зачем хорошие вещи портить. В акимате полно чиновников, которые это колесо закупили и прочих...
14.05.19 16:01
Серый волк
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
maxsaf: Народ, кто в курсе, как в Германии дела у многодетных? Попробуйте поиском. Могу в Москве описать немного. Знаю семью. Мама одна. Три девочки. Но с жильём у них всё хорошо....
14.05.19 15:47
Змея Подколодная
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
Странно слышать это - от женщин Что такого странного в моих словах? Кто то должен работать, исправно платить налоги и содержать этот "конвейер" ? О чем думают люди, рожая шестого ребенка,...
14.05.19 15:45
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Стать спасателем может каждый - о подготовке к купальному сезону рассказал начальник ДЧС Костанайской области

Дмитрий ПЕТРЕНКО

14 мая 2019, 14:08 |  Спорт

О мерах безопасности на воде напомнил сегодня, 14 мая, на брифинге в областном пресс-клубе начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Талгат КАКИМОВ.

- В 2018 году по области утонуло 16 человек. В том числе 6 детей и подростков: двое из Костаная, двое из Житикары, один из Тарановского района и один из Карасуского района, - напомни он. - Основная причина - грубое нарушение правил безопасности на воде, купание в необорудованных местах, а также нахождение детей без присмотра взрослых. Родители отпускают детей с родственниками, кого-то просят присмотреть. Даже если отлучились на несколько минут - это происходит мгновенно и, к сожалению, спасти детей не удается в таких случаях.

Купальный сезон начнется 1 июня. В Костанайской области к нему подготовили 6 официальных пляжей: Житикаринский городской пляж, а также пляжи в Алтынсаринском районе - на базе отдыха «Джайляу», базе отдыха «Селена», в санатории «Сосновый бор» и на базе отдыха «Светофор».

- Мы подготовили всю технику, будем проводить рейды, - отметил Какимов. - В прошлом году по области были установлены 418  знаков, запрещающих купание в неотведенных местах. Но были проблемы - установленные знаки вырывают, особенно часты случаи в Костанайском районе. Скоро начинается сезон детских летних лагерей. В первую очередь владельцам детских лагерей нужно организовать общественных спасателей, которыми может стать любой гражданин, достигший 18 летнего возраста. Мы можем обучить желающих на базе нашего спасательного отряда за неделю и можно будет осуществлять дежурство в общественных местах отдыха. От владельцев лагерей требуется минимальное оборудование - спасательный жилет. Сейчас сотрудники  ДЧС проводят интерактивные уроки по правилам купания в школах, раздают памятки-листовки по правилам поведения на воде.

20-ти владельцам водоемов направлены письма с требованием оборудовать пляжи в соответствии с нормами безопасности и предупреждением об ответственности за гибель людей.

- Людям запретить мы не можем. Но в первую очередь нужно соблюдать правила безопасности, - сказал Талгат Какимов. - У нас уже есть один случай в этом году - в Аулиекольском районе, на реке Ашибай, в алкогольном опьянении утонул человек. Буквально пару дней назад. Мы проводим рейды, вручаем памятки. Но люди, отойдя на пару метров, рвут и выкидывают их. Это уже на самосознании граждан.

- Сколько в этом году установлено запрещающих знаков? И возможен ли штраф за купание в неотведенных местах? - спросил корреспондент «НГ»

- Сейчас мы их будем снова устанавливать, - ответил начальник ДЧС. - Знаки носят именно предупредительный характер, чтобы человек знал, что в этом месте опасно купаться. Такие места есть почти в каждом населенном пункте.

Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
14.05.19 16:29 Школьницу сбили на пешеходном переходе в Костанае
14.05.19 13:42 На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
14.05.19 11:51 Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
14.05.19 11:23 В Казахстане пройдут теледебаты кандидатов в президенты в прямом эфире
14.05.19 11:02 В Рудном на колесе обозрения за 330 млн тенге переворачиваются кабинки. Аттракцион остановили
14.05.19 09:43 Улица Гагарина будет частично перекрыта еще в течение месяца в Костанае
14.05.19 08:55 "90 процентов людей в казахстанском футболе - бездари". Боранбаев - о приходе в КФФ, легионерах и завышенных зарплатах
13.05.19 18:20 Ситуационный центр iKomek и фронт-офис акимата «Qostanay komek alany» открыли в Костанае
13.05.19 16:38 «Мы потеряли 30% маленьких детей» - выводы после чемпионата области по волейболу, который прошел в Костанае
13.05.19 16:08 Непродолжительные заморозки ожидаются в Костанайской области

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 187
Пользователей: 2
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх