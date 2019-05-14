Стать спасателем может каждый - о подготовке к купальному сезону рассказал начальник ДЧС Костанайской области
Дмитрий ПЕТРЕНКО
О мерах безопасности на воде напомнил сегодня, 14 мая, на брифинге в областном пресс-клубе начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Талгат КАКИМОВ.
- В 2018 году по области утонуло 16 человек. В том числе 6 детей и подростков: двое из Костаная, двое из Житикары, один из Тарановского района и один из Карасуского района, - напомни он. - Основная причина - грубое нарушение правил безопасности на воде, купание в необорудованных местах, а также нахождение детей без присмотра взрослых. Родители отпускают детей с родственниками, кого-то просят присмотреть. Даже если отлучились на несколько минут - это происходит мгновенно и, к сожалению, спасти детей не удается в таких случаях.
Купальный сезон начнется 1 июня. В Костанайской области к нему подготовили 6 официальных пляжей: Житикаринский городской пляж, а также пляжи в Алтынсаринском районе - на базе отдыха «Джайляу», базе отдыха «Селена», в санатории «Сосновый бор» и на базе отдыха «Светофор».
- Мы подготовили всю технику, будем проводить рейды, - отметил Какимов. - В прошлом году по области были установлены 418 знаков, запрещающих купание в неотведенных местах. Но были проблемы - установленные знаки вырывают, особенно часты случаи в Костанайском районе. Скоро начинается сезон детских летних лагерей. В первую очередь владельцам детских лагерей нужно организовать общественных спасателей, которыми может стать любой гражданин, достигший 18 летнего возраста. Мы можем обучить желающих на базе нашего спасательного отряда за неделю и можно будет осуществлять дежурство в общественных местах отдыха. От владельцев лагерей требуется минимальное оборудование - спасательный жилет. Сейчас сотрудники ДЧС проводят интерактивные уроки по правилам купания в школах, раздают памятки-листовки по правилам поведения на воде.
20-ти владельцам водоемов направлены письма с требованием оборудовать пляжи в соответствии с нормами безопасности и предупреждением об ответственности за гибель людей.
- Людям запретить мы не можем. Но в первую очередь нужно соблюдать правила безопасности, - сказал Талгат Какимов. - У нас уже есть один случай в этом году - в Аулиекольском районе, на реке Ашибай, в алкогольном опьянении утонул человек. Буквально пару дней назад. Мы проводим рейды, вручаем памятки. Но люди, отойдя на пару метров, рвут и выкидывают их. Это уже на самосознании граждан.
- Сколько в этом году установлено запрещающих знаков? И возможен ли штраф за купание в неотведенных местах? - спросил корреспондент «НГ»
- Сейчас мы их будем снова устанавливать, - ответил начальник ДЧС. - Знаки носят именно предупредительный характер, чтобы человек знал, что в этом месте опасно купаться. Такие места есть почти в каждом населенном пункте.
Фото Дмитрия ПЕТРЕНКО
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 189
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Абаев: МИОР не имеет никакого отношения к блокировкам Сети
drakon: Могу - поспорить. 9 июня - опять все "дружно" - сломются... Не, не сломаются. Будут дружно вещать о победе кандидата, набравшего 146% голосов избирателей. Опыт соседа есть уже...
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Консультант "Белых касок"?
На колесе обозрения перевернулась кабинка: в акимате Рудного назвали причину
Маркс: Кстати, для полноты ощущений нужно оставлять несколько кабинок с манекенами и открытыми дверями Зачем хорошие вещи портить. В акимате полно чиновников, которые это колесо закупили и прочих...
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
maxsaf: Народ, кто в курсе, как в Германии дела у многодетных? Попробуйте поиском. Могу в Москве описать немного. Знаю семью. Мама одна. Три девочки. Но с жильём у них всё хорошо....
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
Странно слышать это - от женщин Что такого странного в моих словах? Кто то должен работать, исправно платить налоги и содержать этот "конвейер" ? О чем думают люди, рожая шестого ребенка,...