"90 процентов людей в казахстанском футболе - бездари". Боранбаев - о приходе в КФФ, легионерах и завышенных зарплатах

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев дважды отказался возглавить Казахстанскую федерацию футбола ради клубной работы, но не исключает, что может занять эту должность в будущем, передает Vesti.kz.

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В интервью Sports true футбольный функционер высказался о проблемах казахстанского футбола, заявив, что 90 процентов в нем - бездарные люди. Боранбаев предлагает инициировать закон о футболе, отметив, что улучшения в этом виде спорта пока неощутимы.

- Оцените нынешнее положение отечественного футбола.

- Проблемы в казахстанском футболе существуют - все об этом знают. Хотя у меня опыт небольшой - всего пять лет, но я слышал, что это существовало и до меня. Изменения и улучшения есть, но они почти не ощущаются.



- Как решить проблемы?



- Весь футбол финансируется государством. Нужно подготовить закон о футболе. Нужно разделить массовый и профессиональный футбол. Нужно понять, кто и что финансирует. Акимы городов финансируют клубы - к ним вопросов нет. Вопрос к реализации в клубах. К примеру, у нас обслуживание одного поля обходится в 25 тысяч долларов в год. Недавно мы отремонтировали за 200 тысяч долларов поле на базе Квочкина. В казахстанских клубах дают деньги на инфрастрактуру, но они не реализуются. Я прекрасно знаю зарплаты. Я уверен, что 200 тысяч долларов - небольшие деньги, и им по силам сэкономить на зарплате и потратить средства на инфраструктуру.



- Как вы отнеслись к отставке Станимира Стойлова?



- Это вопрос к руководству. Я не отвечаю за национальную команду. Я никогда не рассматривал Стойлова в качестве тренера "Кайрата".



- Три главные проблемы казахстанского футбола?



- Инфраструктура, судейство и легионеры. У нас разрешается играть шестерым легионерам. Это очень много. Разве мы готовим иностранцев, которые на пенсии будут? Понимаете, я не хочу никого обидеть. Однако легионеров много, но я не вижу, чтобы у наших игроков серьезно повышался уровень. С другой стороны мы не даем шансов молодым казахстанским игрокам. У нас есть большой потенциал, но нужно правильно направлять. Дешевле вырастить своего высококлассного игрока, нежели приглашать легионера. Клубы не хотят этого делать. Почему никто из казахстанских игроков не играет в зарубежных чемпионатах? Почему к нам стремятся приехать футболисты из Прибалтики и других стран СНГ? Дело в том, что у нас зарплаты перегреты.



- Соотношение случайных людей и профессионалов в казахстанском футболе?



- 90 на 10 в пользу бездарных людей. Я не знаю, в чем причина. Просто деньги государственные выделяются, но клубы не контролируют их.



- Кто может инициировать закон о футболе?



- Федерация футбола. Я являюсь президентом паралимпийского комитета. Мы совместно с олимпийским комитетом Казахстана ввели ряд законов, которые сейчас работают. Также с футболом должны разобраться и в федерации.



- У нас футбольная нация?



- Футбол объединяет не только все страны и нации, но и все виды спорта. Те же борцы, боксеры любят играть в футбол. Нужно четко отделить массовость от профессионального спорта. Пять лет назад мы задали вопрос: смогут ли казахстанские люди играть в футбол? И ответ оказался утвердительным. Нам тяжело сравнивать свои 18 миллионов с Китаем и Россией. У нас есть таланты. Например, сейчас в академии Сегизбаева проживают дети из разных регионов Казахстана.



- Почему вы не выдвигаетесь в президенты федерации?



- Мне два раза Адильбек Джаксыбеков предлагал пойти в президенты КФФ. Я считаю, что в клубе у меня есть более важные вопросы. У нас были необходимые планы и задачи, которые мы решили. Важно заложить фундамент. Наверное, в будущем я когда-то и стану президентом. Сейчас федерацией руководит человек, который любит футбол. Когда он был на высокой государственной должности, то по понятным причинам уделял футболу меньше внимания.



- Согласны ли вы с тем, что в Казахстане было бы интересно провести не только финал Лиги Европы?



- Это видимо то, что может решить многие проблемы с инфраструктурой. Мы минимум можем провести чемпионат Европы. Если заниматься этим вопросом, то вполне реально. Мы имеем выгодное региональное расположение, так как являемся мостом между Европой и Азией. При государственной поддержке это вполне реально.



- Как вы оцениваете положение спортивной прессы в Казахстане?



- Плохо. Все сайты или ТВ дублируют новости. Они не создают правильный контент и лишь стараются опередить друг друга. Сама подача одна и та же. Почему интереснее смотреть Матч ТВ? Они обсуждают, приглашают гостей, объясняют и рассказывают интересные факты. Целенаправленно то, что они хотят донести до зрителя. Вы послушайте комментаторов. Это просто .... Нужно учиться и учиться им.



- Когда "Кайрат" выиграет Лигу чемпионов?



- Надеюсь, я застану этот момент.