Непродолжительные заморозки ожидаются в Костанайской области

Вторник, 14 мая, Костанайская область встретит в ложбине циклона. Местами синоптики ожидают дождь и грозу. Прогнозируется усиление восточного ветра до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Мы предполагаем, что ночью столбики термометров покажут +8...+13, местами +16, а днём +23...+28, местами +21 градусов тепла, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В ночь со вторника на среду через наш регион пройдёт холодный фронт, который принесёт с собой заморозки. Предположительно воздух промёрзнет до 0...+5, местами -3 градусов. Но уже днём мы ожидаем потепления до +12...+17, местами +20 градусов.

В среду, 15 мая, в отдельных районах Костанайской области ожидают осадки, ветер преимущественно восточного и западного направлений до 15-20 м/с.