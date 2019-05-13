Непродолжительные заморозки ожидаются в Костанайской области
Георгий ГОВОРОВ
Вторник, 14 мая, Костанайская область встретит в ложбине циклона. Местами синоптики ожидают дождь и грозу. Прогнозируется усиление восточного ветра до 15-20 м/с.
Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ
- Мы предполагаем, что ночью столбики термометров покажут +8...+13, местами +16, а днём +23...+28, местами +21 градусов тепла, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В ночь со вторника на среду через наш регион пройдёт холодный фронт, который принесёт с собой заморозки. Предположительно воздух промёрзнет до 0...+5, местами -3 градусов. Но уже днём мы ожидаем потепления до +12...+17, местами +20 градусов.
В среду, 15 мая, в отдельных районах Костанайской области ожидают осадки, ветер преимущественно восточного и западного направлений до 15-20 м/с.
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