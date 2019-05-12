Дню Победы посвятили очередной квартирник в библиотеке им. Толстого в Костанае

Музыкально-поэтические квартирники ежемесячно проходят в библиотеке Толстого уже второй год. Только само понятие квартирник изменилось: теперь это не собрание посвященных на кухне, а что-то вроде концерта в камерной обстановке, иногда с горячим чаем.

Последний квартрник был посвящен дню Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы и ведушие – работники литературной гостиной Алексей Олексюк и Татьяна Тихомирова. К сожалению, из-за недостаточно широкой рекламой аудитория не была многочисленной.

Первыми выступали ребята из студии «Мagic people». Искренние детские голоса рассказывали о войне.

Своими стихами поделились поэты старшего поколения Александра Суслова и Анатолий Корниенко (региональное объединение литераторов «Ковчег»).

Начинающий автор Дамир Гаязов (литературная студия «Крылья») проникновенно прочитал стихи Евгения Евтушенко.

Также прозвучали авторские композиции о добре и мире костанайской группы «Другая Реальность».

Нестареющие песни Булата Окуджавы исполнил Дмитрий Говорков, а творческий коллектив «63» вместе со зрителями пел самые знаменитые песни военных лет.

Кроме этого, выступали группа «Территория РА» и импровизированный дуэт Дмитрия Кочеткова и Ержана Муратбека.

- Для меня этот праздник важнее Нового года, - сказал перед началом выступления основатель группы «Другая реальность» Олжас МУРСАЛИН. - Мы должны помнить подвиг наших дедов и прадедов.

«Эти люди победили саму бесчеловечность в лице фашизма, так попытаемся сохранить и передать память об этих жутких событиях нашим детям, чтобы больше никогда не повторился весь этот ужас», - слова, которые завершили этот вечер.

Фото Дмитрия ГОВОРКОВА