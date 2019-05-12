20-летний алматинец снял короткометражный фильм с отрывками из "Блокадной книги"
informburo.kz
20-летний Адик Ибрагимов из Алматы снял короткометражный фильм "По страницам блокады", в котором актёры театра и блогеры читают отрывки из "Блокадной книги" Алеся Адамовича и Даниила Гранина, сообщает informburo.kz.
"Цель этого фильма – рассказать и показать молодому поколению, что такое война, как жили и выживали люди в то время. Блокада Ленинграда, по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бомбёжек погибли лишь 3% людей, остальные 97% – от голода: ежедневно от истощения умирали около 4 000 человек. В фильме представлена лишь малая часть записей, передающих муки и страдания людей", – рассказывает режиссёр и продюсер фильма Адик Ибрагимов.
Автор отметил, что фильм снимали и монтировали на протяжении трёх месяцев. Съёмки проходили в Алматы и Санкт-Петербурге.
Адик Ибрагимов уточнил, что снял фильм по примеру работы известного режиссёра Александра Сокурова.
"Блокадная книга" – документальная хроника блокады Ленинграда. Авторы – Даниил Гранин и Алесь Адамович – собрали 200 рассказов блокадников, которые были записаны на магнитофонную ленту. Впервые отрывок книги был напечатан в журнале "Новый мир" в 1977 году.
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