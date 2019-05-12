Как избежать осложнений от укуса комара - советы врачей

О профилактике возможных осложнений от укуса комаров рассказывает Tengrinews.kz со ссылкой на столичный Департамент охраны общественного здоровья.

Фотоиллюстрация: kipmu.ru

По словам руководителя Департамента охраны общественного здоровья Садвакаса Байгабулова, часто встречается заблуждение, что препараты, которые используют при борьбе с комарами, являются причиной аллергии у людей.

Эти препараты проходят соответствующую регистрацию и экспертизу, подчеркивает он.

"Важно знать - человека кусают только самки комара (пьют кровь) для откладывания яиц, а самцы питаются нектарами цветов. При укусе самка комара вводит в кожу слюну, содержащую вещества, препятствующие свертыванию крови, иными словами, чужеродный белок для организма человека. Именно слюна вызывает зуд, отек, покраснение в месте укуса, а иногда тяжелую аллергическую реакцию. Отек может привести к волдырю, далее превратиться в обширное пятно. Сопровождаться рвотой, тошнотой, вызвать анафилактический шок и потерю сознания. Такие проявления, как правило, отмечаются у взрослых. У детей зачастую все ограничивается покраснением и выраженным зудом. Если активная реакция не проходит, а симптомы нарастают, то нужно обязательно обратиться к врачу. При этом сообщить об укусе комара, чтобы подобрать подходящее лечение и сделать аллергопробу на лекарства", - отметил Садвакас Байгабулов.

Самку комара привлекает запах углекислого газа, который человек выдыхает. Следовательно, чем интенсивнее он дышит, тем привлекательнее становится для комара. Поэтому комары кусают преимущественно детей.

Интересны для комаров могут быть запахи усиленного обмена веществ (пот) и алкоголя (этанол), а также беременные женщины вследствие повышенной температуры тела и учащенного дыхания.

Запах человеческого пота комар чувствует за километр, выдыхаемый углекислый газ - за сотни метров, тепло - за несколько метров.

Комары могут переносить болезнетворные бактерии, вирусы и паразиты от человека к человеку, которые опасны для здоровья и жизни.

Меры профилактики развития аллергии на укусы комаров:

1. Следует учесть, что дети часто расчесывают места укусов грязными руками. Поэтому необходимо следить, чтобы дети периодически мыли руки, так как есть вероятность заноса бактерий.

2. Перед прогулкой надо одеваться так, чтобы не оставалось открытых участков кожи.

3. Используйте отпугивающие средства - репелленты, например, кремы, а не спреи.

4. Перед использованием нужно проверять на наличие аллергии: нанести на маленький участок кожи и посмотреть на реакцию.

5. Подбирайте репелленты с учетом возраста ребенка, применяйте согласно инструкции и только разрешенные к применению.

6. Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи с царапинами и ссадинами.

7. Приобретайте репелленты в аптеках.

8. По возможности одевайте светлую одежду, прикрывающую большую часть тела.

9. При сильных аллергических реакциях не заниматься самолечением, а незамедлительно обратиться к врачам.