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11.05.19 19:35
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Казахстанский супертяж Иван Дычко нокаутировал экс-соперника Владимира Кличко

11 мая 2019, 19:03 |  Спорт

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко победил техническим нокаутом американца Рэя Остина, передает корреспондент Vesti.kz

Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене Hard Rock в Голливуде (штат Флорида, США) и был рассчитан на шесть раундов, но закончился в третьем. 

Для 29-летнего Дычко эта победа стала восьмой досрочной в восьми боях. В профи он дебютировал в сентябре 2017 года в США и все поединки провел в этой стране. 

48-летний Остин в феврале вернулся на ринг после трехлетней паузы. Теперь на его счету 10 поражений при 29 победах (18 нокаутом) и четырех ничьих. 

На пике карьеры Остин претендовал на титул IBF, но проиграл нокаутом украинцу Владимиру Кличко (64-5, 53 КО) в 2007 году. Перед этим он свел вничью поединок с будущим чемпионом WBO россиянином Султаном Ибрагимовым (22-1-1, 17 КО). Среди других известных его соперников - канадец Бермейн Стиверн (25-4-1, 21 КО) в 2011 году и американец Энди Руис (32-1, 21 КО) в 2016-м, которым он проигрывал досрочно. 
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