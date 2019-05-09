"Говорить о войне не любил" - рудничане вспоминают земляков, победивших фашизм

Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня, 9 мая, рудничане начали с акции «Беcсмертный полк». На главную площадь города толпы людей с гвардейскими ленточками и портретами своих родственников стали стекаться к 9 часам утра.

По оценкам организаторов, в этом году в акции приняли участие около 2 000 горожан.

- Мой дедушка Григорий Попов в 1941 году демобилизовался, а когда началась война, ему пришлось вернуться на службу, - рассказала «НГ» Виолетта ПОПОВА (на фото - слева). – Он служил сержантом в 75-й морской бригаде. Оборонял Севастополь, дошёл до Берлина. Главное - он сумел выжить и вернуться домой. Награждён медалью «За взятие Берлина» и орденом Красной Звезды. Теперь он в строю «Бессмертного полка» марширует по главной площади Рудного.

Андрей ЕРМОЛИН участвует в акции вместе с семьёй. На фронт ушли его дедушки и прадед.

- В 1943 году моего деда Николая Ермолина призвали в армию, - сообщил Андрей. – Служил разведчиком, брал "языков". Освобождал Украину. Выполняя боевое задание, подорвался на мине, но выжил, его доставили в госпиталь. Так он навсегда остался инвалидом.

Своего прадедушку Сыздыка Алтыбаева ученик костанайской НИШ Диас БЕКТЕМИС (на фото - справа) никогда не знал - он погиб в 1945 году. Призывался из Мендыкаринского района, где у него оставалась большая семья. Участвовал в Сталинградской битве. Получил ранение, с поля боя его вынес земляк. После госпиталя комиссовали и вернули домой.

- Разговаривать о войне он не любил, не сохранились большинство его фотографий, - рассказал Диас. - Но война не осталась в прошлом – из-за ранения вскоре прадед умер.

Хорошо знаком с историей старшего сержанта Сергея Белянина, своего прадеда, рудничанин Валентин ЛЕМАЕВ. В составе Калининского фронта Белянин брал Кенигсберг (ныне - Калиниград), был дважды ранен. Награждён двумя медалями за боевые заслуги и медалью «За победу над Германией», орденом Отечественной войны и солдатским орденом Красной Звезды. Теперь эти награды бережно хранятся в семье Валентина.

- Мой прадед Сергей Белянин любил играть на тальянке. Самостоятельно научился играть ещё в 7 лет, - говорит Валентин. – С ней он прошёл всю войну, но позже инструмент сломался. В 70-х мы заказали ему новую именную гармонь. Он был очень рад. Теперь вот я учусь играть. Ещё я знаю, что мой прадед был отличным кузнецом. Зимой его взвод застрял на непреодолимой для техники дороге. Машины просто не могли проехать. А он из остовов разбитых танков сковал поводья, которые потом подкладывали под колёса, и машины смогли продолжить движение.

- У моих родственников уже нет возможности пройти строем по площади, теперь моя очередь, как потомка победителей, провести их строем «Бессертного полка», - поделился "НГ" инвалид-колясочник Геннадий ПУГАЧЁВ. – На войне я потерял родного деда - Григория Шкляра, который когда-то форсировал Днепр. О своём дедушке Иване Кондрусе и дядях Леониде и Владимире Пугачёвых мне ничего неизвестно.

В 10 часов "Бессмертный полк" двинулся на центральную площадь, где участников акции ждали ветераны. Тех, кто бил фашистов с оружием в руках, в Рудном почти не осталось, в основном на праздник пришли труженики тыла.

Они заняли главное место, чтобы принять марш-смотр рудненских коллективов.

- В 1943 году мне было 15 лет. Жил я тогда на Украине в Запорожье. Тогда я начал работать на тракторе, 2 года жил в оккупации, - со слезами вспоминает ветеран труда Павел САЕНКО. – В оккупации как-то убили немецкого офицера. Тогда фашисты выстроили всех, кто жил в нашей деревне, и стали расстреливать каждого десятого. Но так и не узнали, кто это сделал. Своими глазами видел такой случай - к нам в деревню привезли десять еврейских женщин и на элеваторе всех расстреляли. Забрать разрешили только младенца, который был в руках у одной из них. После войны я уехал осваивать целину. Однажды вернулся в родные края в гости. Пошёл по магазинам. Возвращаюсь, а мне говорят, что продавщица, с которой я общался, это та самая маленькая девочка, что выжила после фашистских зверств. Такое время было...

На площади для рудничан подготовили специальную фотозону, посвященную дню Победы.

Полицейские, пожарные, школьники и студенты организовали для ветеранов ежегодный торжественный марш-смотр.

По площади колоннами прошли 15 «коробок», в каждой от 20-ти до 30 человек.

Свой маленький парад рудничане готовили долго и тщательно.

- Изначально планировалось, что маршировать будут только мужчины, а потом от полиции добавили и женскую "коробку" - рассказала следователь управления полиции Рудного Алтын БИЛИМЖАНОВА. - Мы готовились недолго, всё-таки строевую подготовку тренируем на протяжении всей службы. После марша пойдём к коллегам, сегодня усиление и мы следим за порядком.

Когда марш-смотр только набирал обороты, в центр площади выбежал пёс неизвестного происхождения. Четвероногий горожанин с большим вниманием наблюдал за тем, как школьники чеканили шаг. А когда маршевые колонны удалились к обелиску славы, пёс поспешил ретироваться в ближайший двор.

Возле обелиска организовали митинг и возложение цветов.

Туда же на автобусе отвезли ветеранов. Некоторые дошли сами. Они вслед за акимом Рудного Бахытжаном Гаязовым прошагали вдоль рядов школьников, выстроившихся по бокам аллеи, ведущей к обелиску.

Дети с шариками и флажками кричали ветеранам: «Спасибо деду за победу!» и «Не забудем ваш подвиг!». Митинг завершили залпом из автоматов - в память о тех, кто не вернулся с поля боя.

На площади организовали концерт, рудненские коллективы подготовили более 40 номеров.

Там же развернули полевую кухню с гречневой, а чуть позже и перловой кашей. Раздавали солдатскую еду всем желающим, которых оказалось много. Организаторы только и успевали подносить пластиковую посуду.

Каша с кусочками овощей и тушёным мясом оказалась довольно вкусной, хотя соли не хватало. Однако четыре котла пустели на глазах.

Постепенно расходились горожане. Только машины с красными флагами включили на всю громкость песни военных лет и продолжали разъезжать по городу.