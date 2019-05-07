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Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Yuriy41: Так может господа стоит поработать, так что-бы про вас и вашу работу узнали?! К примеру: "нами проведён рейд с проверками санитарного состояния и качества пищевых продуктов, в...
07.05.19 14:58
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: Или гусей хотя бы. Алекс, ну вот тебе и гусь a.radikal.ru :lol: :oops: :-P :-x
07.05.19 14:32
Yuriy41
Сэндвич с плесенью чуть не съел ребенок в Костанае
Оно конечно интересно почитать мнения о разных сортах сыра и т.п., но вы забыли о теме статьи. Думаю, что не только мне будет интересно узнать о том, что есть ли у нас в городе организации...
07.05.19 14:16
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А то все пыль какую то. Фоткаешь. Воробьев у вас нет что-ли, Или гусей хотя бы.
07.05.19 13:57
alex_60
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Анатолий Сальник: на таких сайтах ранее присутствовал. Начинал с "Гайдпарка". Вонана где профессоры нии, нобелевские лауреаты.заседают в челябе. А на тоже тут наполеоны были,...
07.05.19 13:40
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Жарко, возможен град - неустойчивая погода ждет жителей Костанайской области в праздничные дни

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

7 мая 2019, 13:14 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет малооблачно, но осадков не ждут только в среду, 8 мая. В четверг и пятницу, 9-10 мая, пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможен град при шквалистых усилениях ветра.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- При общей неустойчивости погода ожидается жаркая, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью 8 мая термометры покажут 8-13, местами 16 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 25-30, местами 33 градусов. 9-10 мая по ночам прогнозируем 7-12, местами 15 градусов. А днем в четверг и пятницу будет еще жарче, чем в среду: столбики термометров доберутся до плюс 27-32, местами до 35 градусов.

В ближайшие дни ощущение зноя будет усиливать южный ветер. 8 мая он юудет сохранять в течение суток ровную скорость 9-14 м/с, но 9-10 мая возможно периодическое усиление до 15-20 м/с.
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