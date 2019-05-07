Жарко, возможен град - неустойчивая погода ждет жителей Костанайской области в праздничные дни

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня будет малооблачно, но осадков не ждут только в среду, 8 мая. В четверг и пятницу, 9-10 мая, пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами возможен град при шквалистых усилениях ветра.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- При общей неустойчивости погода ожидается жаркая, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью 8 мая термометры покажут 8-13, местами 16 градусов. Днем температура воздуха поднимется до 25-30, местами 33 градусов. 9-10 мая по ночам прогнозируем 7-12, местами 15 градусов. А днем в четверг и пятницу будет еще жарче, чем в среду: столбики термометров доберутся до плюс 27-32, местами до 35 градусов.

В ближайшие дни ощущение зноя будет усиливать южный ветер. 8 мая он юудет сохранять в течение суток ровную скорость 9-14 м/с, но 9-10 мая возможно периодическое усиление до 15-20 м/с.