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drakon
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Вот это - дааа... :-o
06.05.19 15:02
dandiv
Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
А в отделе ЖКХ акимата помнят, что перекресток Алтынсарина-Гагарина перекрыт ? Автобус потом какими путями будет выезжать с остановки Рабочая?
06.05.19 14:55
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А у нас - во дворе, пыль - лежит, drakon: Вот тоже, пыль лежит,на парковке. безобразие конечно. организуй субботник по подметанию пыли, потом "чаепитие" ,у тебя же опыт...
06.05.19 12:06
unrepeatable
В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт
ужасно, и так страшно летать, а уж тем более когда такие вещи происходят. Соболезнования семьям погибших :cry:
06.05.19 11:25
alex_60
В Казахстане задержан подозреваемый в шпионаже ученый
drakon: Так он же мог все в свое время были.. кто наверху. бывшие комсомольцы,коммунисты. кто бы сомневался. и бумажки лежат . ждут. своего времени.
06.05.19 11:21
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Первый турнир по боксу памяти заслуженного тренера Каз. ССР Антона Кима провели в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

6 мая 2019, 10:53 |  Спорт

Открытый чемпионат области по боксу среди спортсменов 2001-2002 г. р. прошел 1-4 мая в ПСК «Султан». В нем приняли участие 40 боксеров из Костанайской и Северно-Казахстанской областей.

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Содействие в организации турнира оказали управление физкультуры и спорта и Корейский этнокультурный центр Костанайской области.

- Тем самым мы хотим увековечить память о заслуженном тренере Каз. ССР, костанайце Антоне Григорьевиче Киме. Он подготовил большую плеяду талантливых боксеров, - рассказал «НГ» заместитель директора ШВСМ, мастер спорта по боксу РК, судья национальной категории Канат НУРПЕИСОВ.

Интересный бой развернулся в весовой категории 49 кг между двумя кандидатами в мастера спорта - Асылбеком Таскулеком из СКО и костанайцем Дамиром Манаубаевым. Хозяин ринга проявил активность с первых секунд боя и забрал 1-й раунд. Затем гость раскрепостился, перестал быть «вратарем» и, боксируя уже в расслабленной манере, уверенно забрал второй раунд, перебивая Манаубаева хорошим таймингом. Но перед решающим 3 раундом Дамир внимательно слушал советы своего тренера Азамата Нурпеисова, что и принесло ему победу.

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Cпортсменам и любителям бокса Костанайской области известно, что вслед за Антоном Кимом, 24 мая 2018 года, ушел из жизни из-за тяжелой болезни его сын - тренер по боксу ДЮСШ № 1 Дмитрий Ким. В тандеме отец и сын воспитали не один десяток боксеров, знаменитых не только в Костанайской области, но и в Казахстане.

На турнире присутствовали легенды бокса: заслуженный тренер РК Василий Лавриненко, заслуженный тренера РК Владимир Шайрер и мастер спорта международного класса СССР Эрик Хакимов.

Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА


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