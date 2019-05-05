"Астана" неожиданно проиграла "Иртышу" и потерпела первое поражение в КПЛ-2019

Футболисты "Астаны" проиграли "Иртышу" в домашнем матче девятого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Астана"

Игра проходила сегодня, 5 мая, в столице и завершилась со счетом 0:1.

Победу "Иртышу" на 78-й минуте принес колумбийский полузащитник Рохер Каньяс. С 2014 по 2017 год он выступал за "Астану" и трижды выигрывал с ней чемпионат Казахстана, поэтому не стал праздновать гол.

Для "Астаны" это поражение стало первым в КПЛ-2019, а "Иртыш" одержал третью победу. С 25 очками действующий чемпион идет первым, опережая "Тобол" на пять баллов, а "Иртыш" с девятью очками занимает девятое место.

Отметим, что "Иртышом" в прошедшем матче руководил Сергей Климов, а болгарин Димитар Димитров пропустил вторую подряд игру - клуб никак не может расторгнуть с ним контракт, из-за чего возник скандал.