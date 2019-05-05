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Аллею дружбы торжественно открыли на Фестивале четырех стихий в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

5 мая 2019, 15:06 |  Культура

Аллею дружбы открыли в субботу, 4 мая, в парке 25-летия независимости РК. Это событие и большой этно-концерт стали финальными мероприятиями Фестиваля четырех стихий, который начался ещё 20 апреля.

- Фестиваль посвящён теме экологии и здорового образа жизни, - рассказала «НГ» заместитель председателя Корейского этнокультурного центра Костанайской области Ульяна КИМ. - В честь каждой стихии мы провели разные мероприятия. Школьники посетили химическую лабораторию, где им показали, как можно проверить состав жидкости – это стихия Воды. В ресторане Korean House участники в честь стихии Огня пожарили традиционные корейские блюда. Мастер-класс по созданию своего старт-ап проекта – стихия Воздуха. И аллея олицетворяет стихию Земли.

По инициативе костанайского корейского этнокультурного центра в парке высадили 60 берез.

Как отметил приехавший на праздник из Алматы председатель молодёжного движения корейцев Казахстана Игорь ЛИ, посадили даже более 60 берез, что символично, потому что в Костанайской области зарегистрированы 62 этнокультурных объединения.

Гости из южной столицы перерезали ленточку, тем самым официально открыв аллею.

Участники фестиваля отправились на концерт. Большой уклон организаторы сделали на знакомство с корейской культурой. Танец четырех стихий, корейские песни и игра на национальных инструментах дополняли выступления оркестров и вокалистов.

- Мой инструмент называется чанго, он олицетворяет звук дождя, - рассказала воспитанница оркестра корейских инструментов Зара НАЗАРОВА. – Я учусь игре уже 2 года, но до сих пор рука устаёт. Это очень древнее искусство. Такие барабаны корейцы научились делать из дерева и кожи коров очень давно, когда жили высоко в горах.

На трибунах было много молодёжи, для них организовали этно-батл. С одной стороны танцевали лезгинку, с другой ребята постарше крутились в брейк-дансе.

Как и положено на таких фестивалях, победила дружба.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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