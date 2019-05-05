"Канело" победил Джейкобса и оказался в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super), победил американца Дэниэла Джейкобса и отобрал у него пояс IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: DAZN

Объединительный бой боксером стал главным на вечере бокса, который прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Поединок продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу мексиканцу.

Таким образом, Альварес завоевал третий чемпионский пояс. Всеми ими ранее владел казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО).

Для звания абсолютного чемпиона в среднем весе "Канело" нужно завоевать еще титул по версии WBO.