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"Канело" победил Джейкобса и оказался в шаге от статуса абсолютного чемпиона мира
5 мая 2019, 10:56 | Спорт
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super), победил американца Дэниэла Джейкобса и отобрал у него пояс IBF, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: DAZN
Объединительный бой боксером стал главным на вечере бокса, который прошел на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Таким образом, Альварес завоевал третий чемпионский пояс. Всеми ими ранее владел казахстанец Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО).
Для звания абсолютного чемпиона в среднем весе "Канело" нужно завоевать еще титул по версии WBO.
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