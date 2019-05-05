Facebook презентовал собственное приложение для свиданий

Компания Facebook на конференции F8 в Калифорнии презентовала свое собственное приложение для свиданий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Программа под названием Facebook Dating изучает предпочтения пользователей социальной сети, чтобы создавать пары. Также в ней есть функция "секретный воздыхатель", которая позволяет пользователям отметить людей, которые им нравятся, и получить ответы только в случае, если они тоже нравятся другому пользователю.

Приложение разработал программист Сан Хан Кан из Южной Кореи.

"Facebook имеет большое количество пользователей. На многих сайтах при свиданиях, особенно женщины, опасаются встречать людей, которых они не знают. На этот случай у Facebook есть такая функция, как взаимные друзья. Приложение показывает взаимных друзей, что может снять опасения у пользователей", - сказал программист.

Сам глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что программа создана для создания серьезных отношений.

"Ваши друзья не увидят ваш профайл. Вам будут предлагаться только друзья друзей. Мы хотим, чтобы Facebook был местом для создания значимых отношений", - сказал он.

По информации портала VIDA, пользователей соцсети оповестят через ленту новостей, когда программа появится в их регионе мира. Также отмечается, что можно ограничить количество информации, которую увидят пользователи приложения, и выбрать, с какими категориями пользователей вы бы хотели встречаться.